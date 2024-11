Envolée des devises : quelle est la valeur de l’euro en Banque et au marché noir ce 4 novembre ?

En ce début de semaine, les devises étrangères continuent de grimper, notamment sur le marché informel de change en Algérie. Dans cet article, découvrez les taux de change en vigueur aussi bien sur le marché parallèle de change que sur le marché officiel de la Banque d’Algérie.

Ce lundi 4 novembre, les taux de change enregistrent une hausse significative, particulièrement pour l’euro, qui poursuit son ascension au Square d’Alger. Les cambistes l’affichent désormais à 251 dinars à l’achat et 253 dinars algériens à la vente, marquant une tendance haussière persistante.

🟢 À LIRE AUSSI : Petits prix d’hiver : ASL Airlines met en promotion ses vols vers l’Algérie

Le dollar américain suit le même mouvement, avec un taux d’achat à 226 dinars algériens et de vente à 229 dinars. De son côté, la livre sterling conserve sa dynamique, atteignant 293 dinars à l’achat et 295 dinars à la vente, s’approchant de la barre symbolique des 300 dinars. Quant au dollar canadien, il reste stable, se négociant à 166 dinars algériens à l’achat et à 168 dinars à la vente.

Évolution des devises en Algérie : quels sont les taux de change en Banque ?

Sur le marché officiel, les taux de change demeurent stables, selon les dernières cotations de la Banque d’Algérie en vigueur du 1ᵉʳ au 5 novembre. L’euro affiche un taux d’achat de 144,71 dinars algériens et se vend à 144,76 dinars. Quant au dollar américain, il reste stable à 133,18 dinars pour l’achat et 133,19 dinars pour la vente.

🟢 À LIRE AUSSI : Mauvaise surprise pour les souscripteurs AADL 3 : les prix des logements augmentent

Du côté de la livre sterling, le taux s’établit à 171,76 dinars algériens pour l’achat et 171,80 dinars à la vente. Enfin, le dollar canadien conserve également son niveau stable avec un taux de 95,53 dinars algériens à l’achat et 95,55 dinars à la vente.

Cette stabilité du dinar face aux principales devises étrangères sur le marché officiel contraste avec les hausses observées sur le marché informel, soulignant les différences notables dans les dynamiques de change en Algérie.