Envoi de colis : Algérie Poste mets en garde, ce type de paquets peut vous valoir des poursuites

Algérie Poste a rappelé, lundi soir, les règles strictes encadrant l’envoi de colis via le réseau postal national. Dans un communiqué officiel, l’entreprise publique a précisé les catégories de marchandises et d’objets dont l’expédition est formellement interdite, afin de protéger les agents, garantir la sécurité des envois et assurer le respect de la législation en vigueur.

À LIRE AUSSI : Atterrissage retardé à Dubaï : ce qu’il est arrivé au vol Air Algérie AH 4062

Selon Algérie Poste, cette décision s’inscrit dans une démarche préventive, face aux risques liés à la manipulation des colis. Certains envois peuvent représenter un danger réel pour les agents postaux chargés du tri, du transport et de la distribution, mais aussi pour l’ensemble de la chaîne logistique et les destinataires.

Les objets dangereux et salissants strictement interdits

Parmi les objets prohibés figurent les colis susceptibles de blesser les agents, notamment ceux contenant des objets tranchants, pointus ou mal emballés. Ces envois peuvent causer des accidents lors des opérations de manutention.

Algérie Poste précise également que les colis susceptibles de salir ou d’endommager d’autres correspondances sont strictement interdits, afin de préserver l’intégrité du courrier et des colis transportés.

À LIRE AUSSI : Tunisie : la taxe à la frontière augmente pour les voyageurs algériens, voici les nouveaux tarifs

L’entreprise publique rappelle que l’expédition de colis explosifs ou inflammables est totalement interdite. Ces envois représentent un risque majeur pour la sécurité des installations postales, des moyens de transport et des personnes. Toute tentative d’envoi de substances ou d’objets dangereux peut entraîner des poursuites judiciaires.

De plus, les colis portant atteinte aux bonnes mœurs ou contenant des contenus jugés immoraux ou contraires à l’ordre public sont également prohibés. Cette mesure vise à garantir le respect des valeurs sociales et à assurer un service postal conforme aux normes nationales.

Responsabilité des citoyens et sanctions en cas de non-respect

Algérie Poste appelle les citoyens à vérifier la nature de leurs colis avant toute expédition et à faire preuve de responsabilité. Le non-respect de ces règles peut entraîner le refus du colis, des sanctions administratives, voire des poursuites judiciaires dans les cas les plus graves.

À LIRE AUSSI : Gaz : ces deux pays sont les plus gros clients de l’Algérie en 2025

Enfin, Algérie Poste réaffirme son engagement à offrir un service postal sûr et fiable. L’entreprise poursuit ses efforts pour sensibiliser les usagers et renforcer les contrôles, garantissant ainsi la protection des agents et la sécurité de l’ensemble des correspondances circulant à travers le réseau postal national.