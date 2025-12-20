Environnement : Lancement d’une vaste opération de reboisement sur cette voie ferrée

Dans le cadre de l’accompagnement des grands projets structurants de l’État, le ministère de la Jeunesse a annoncé le lancement d’une opération de reboisement d’envergure sur l’axe ferroviaire stratégique reliant Gara Djebilet (Tindouf), Béni Abbès et Béchar.

Cette initiative, qui débute ce samedi 20 décembre 2025, vise à instaurer des pratiques environnementales durables autour de ce projet ferroviaire majeur, considéré comme l’un des piliers du développement économique national. L’opération s’étend sur sept points clés du tracé, touchant les zones de Gara Djebilet, Hassi Khebi, Oum el Assel et Tindouf, ainsi que Boulaâdham et El Taous à Béni Abbès, pour finir sur une étendue de 10 kilomètres dans la zone PK8 à Béchar.

Cette campagne de plantation intervient à un moment crucial, alors que le projet de ligne minière entre dans ses phases finales de mise en service prévues pour les mois à venir.

Elle s’inscrit en droite ligne avec les orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a souligné à plusieurs reprises l’importance historique et économique du gisement de Gara Djebilet. En plus de faciliter l’exploitation des ressources minières et de désenclaver le Sud-Ouest en le reliant au réseau ferroviaire national vers le Nord, ce projet intègre désormais une dimension écologique forte pour lutter contre la désertification et stabiliser l’environnement immédiat de la voie ferrée.

La jeunesse algérienne au cœur de la dynamique de développement durable

Au-delà de l’aspect technique et environnemental, cette initiative repose sur une approche participative plaçant la jeunesse au centre de l’édification nationale.

Sous l’égide des Directions de la Jeunesse et des Sports (DJS) et en collaboration avec diverses institutions et partenaires, des milliers de jeunes volontaires se mobilisent pour planter des arbres et améliorer le paysage environnemental de la région. Cette action vise à sensibiliser les nouvelles générations à la protection des grands ouvrages de l’État et à leur rôle actif dans la préservation de l’écosystème saharien face aux défis du changement climatique.

L’implication du Conseil Supérieur de la Jeunesse (CSJ) et des différents acteurs associatifs démontre une volonté de faire de ce projet ferroviaire un modèle de développement durable.

En participant à la lutte contre l’ensablement et en contribuant à l’embellissement du tracé, les jeunes Algériens affirment leur conscience citoyenne et leur soutien aux projets structurants qui façonnent l’avenir économique du pays. Cette opération de reboisement symbolise ainsi la fusion entre la vision industrielle de l’Algérie et son engagement pour une transition écologique réussie, portée par une jeunesse dynamique et responsable.