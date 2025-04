Envie d’un séjour de recherche à l’étranger ? L’IFA lance les bourses France Excellence

Pour l’année universitaire 2025/2026, l’Institut français d’Algérie accorde cinq bourses de doctorat, dans le cadre du programme « France Excellence IFA« . Ce dernier s’adresse aux étudiants algériens inscrits en thèse depuis moins d’un an dans une université algérienne et désirant de réaliser une cotutelle avec une université en France.

Pour les trois années de leur thèse en cotutelle, les lauréats obtiendront 18 mois de bourses, sur la base de six mois maximum par an. Les détails de la 2e édition du programme « France Excellence IFA » dans la suite de ces lignes.

Bourses France Excellence IFA 2025/2026 : qui est concerné ?

L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 10 mai 2025 à minuit. Et ce, pour permettre aux étudiants algériens désireux de profiter d’un séjour gratuit en France, dans le domaine des hautes technologies.

Par ailleurs, les domaines prioritaires de recherche sont : le numérique incluant le quantique et l’intelligence artificielle, l’environnement avec le développement durable, l’énergie et l’économie circulaire, les transports et la mobilité bas-carbone, l’exploration marine, spatiale et l’aéronautique, les biotechnologies, santé et alimentation et enfin les technologies de l’information et de la communication.

Sont éligibles à ce programme de bourses, les candidats répondant aux critères suivants :

Les étudiants inscrits dans une université algérienne depuis moins d’un an dans une spécialité liée aux hautes technologies ;

Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité française, simple ou double. L’institut français d’Algérie informe que cette bourse n’est pas cumulable avec une autre bourse ou allocation.

Par ailleurs, ce programme offre plus que les avantages habituels d’une cotutelle (double diplôme, inscription conjointe, accès aux services universitaires). Les lauréats bénéficieront de la gratuité du visa, de l’exemption des frais d’inscription et de la contribution de vie étudiante et de campus dans les établissements publics français, de la prise en charge du voyage en aller-retour entre l’Algérie et la France. Les bénéficiaires de ce programme profiteront également d’une assurance maladie et responsabilité civile et d’une allocation mensuelle nette de 1690 €, complétée par la prise en charge directe de diverses prestations (assurance, logement, culture, etc.).

Quelles sont les modalités d’inscriptions ?

Le dossier de candidature devra comprendre les pièces suivantes :

Un CV de deux pages maximum ;

Le dossier de présentation du projet de thèse (à télécharger) dûment rempli ;

Justificatif de classement au concours doctoral ;

Attestation d’inscription en thèse dans une université algérienne ;

Les relevés de notes du baccalauréat et du Master 2 ;

Une lettre de soutien du directeur de thèse en Algérie ;

Une lettre du directeur du laboratoire français de rattachement de la thèse, attestant de la possibilité d’accueillir le candidat en cotutelle de thèse dans son laboratoire.

À l’issue du processus de sélection, les candidats seront informés individuellement des résultats de leurs candidatures.

