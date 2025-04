Envie d’un job d’été original ? Corsica Linea recrute pour ses lignes vers l’Algérie

Corsica Linea recrute jusqu’à 50 personnes pour des jobs d’été (saison 2025) sur ses navires au départ de Sète vers les différents ports algériens. Les postes à pourvoir sont majoritairement en tant qu’hôteliers polyvalents (80%), mais aussi en tant que cuisiniers.

Se présentant comme le premier employeur de marins en Méditerranée, Corsica Linea décide de s’implanter davantage à Sète en créant de nouvelles opportunités d’emploi.

Corsica Linea recrute pour ses lignes vers l’Algérie : voici les profils recherchés

Selon Midi Libre, la compagnie maritime française recrute principalement des saisonniers, notamment des hôteliers polyvalents pour ses lignes Sète – Algérie. Leurs tâches comprennent l’entretien des cabines, le service au bar et l’accueil des clients. Les 20% restants des postes à pourvoir concernent des cuisiniers responsables des plats et du snacking.

Les contrats saisonniers de Corsica Linea durent de deux à quatre mois, notamment de juin en septembre 2025, et offrent une rémunération mensuelle de 2 000 à 2 200 euros. Par ailleurs, le travail s’effectue en cycle de deux semaines en mer suivies de deux semaines de repos.

Pour les postes d’hôtelier chez Corsica Linea, un diplôme de niveau CAP/BEP (ou équivalent), peu importe la spécialisation, est requis. Cependant, les candidats cuisiniers doivent impérativement posséder un CAP dans un métier de bouche (cuisine, boulangerie, boucherie, etc.).

Job d’été chez Corsica Linea : voici les modalités de recrutement

Un job dating pour les postes chez Corsica Linea aura lieu le 9 avril 2025, de 14h à 19h, au Pôle Michel-Weil à Sète, lors des Assises de la jeunesse. Les candidats retenus seront ensuite interviewés par les RH de la compagnie maritime, le 17 avril prochain, sur le quai du Maroc.

Par ailleurs, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer au job dating, une alternative existe : l’envoi de candidature à l’adresse e-mail suivante montpellier@advanceemploi.fr. Les candidats retenus suivront une formation de quatre jours en juin 2025, et les premiers embarquements sont envisagés dans les dix jours suivants.

Selon la compagnie aux bateaux rouges et blancs, « il s’agit seulement de la première étape avant la création d’emplois permanents de marins, à bord des navires« .

Pour rappel, pour assurer le transport de ses passagers au départ de Sète vers l’Algérie durant la saison estivale, Corsica Linea a programmé ses traversées comme suit :

À destination de Bejaia : les passagers pourront embarquer en date du 21 et 25 avril, 2, 9, 19, 23, 26 et 30 juillet, mais aussi pour les 6, 9, 16 et 20 août et 10, 13 septembre 2025 ;

: les passagers pourront embarquer en date du 21 et 25 avril, 2, 9, 19, 23, 26 et 30 juillet, mais aussi pour les 6, 9, 16 et 20 août et 10, 13 septembre 2025 ; Vers Skikda : les départs sont prévus pour les 23 et 30 juin, les 15 et 28 juillet, les 4, 11 et 25 août et enfin les 3 et 8 septembre 2025.

