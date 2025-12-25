Envie d’évasion ? Cette destination algérienne figure parmi les coups de cœur voyage pour 2026

Oubliez les sentiers battus et découvrez les coups de cœur de Métro pour cette année. Plutôt que de suivre la foule vers les métropoles saturées, ce spécialiste des voyages choisit de dévoiler des pépites méconnues.

Ce guide 2026 privilégie des escales insolites et chaleureuses, parfaites pour ceux qui cherchent à voyager autrement, loin du tourisme de masse.

« Il existe des joyaux méconnus et des beautés endormies qui se réveillent enfin, notamment une minuscule ville balte et le plus grand pays d’Afrique, écrit le média dans sa sélection des sept destinations fascinantes à découvrir en 2026 dont vous n’avez probablement jamais entendu parler.

Sept destinations méconnues à découvrir absolument en 2026

Pour un voyage placé sous le signe de la nature et du bien-être, Métro recommande d’explorer les rituels de sauna traditionnel à Sigulda (Lettonie) ou de plonger dans le récif préservé de Ningaloo (Australie). Ces destinations offrent une déconnexion rare, entre forêts baltes et canyons sauvages.

Côté histoire et authenticité, laissez-vous surprendre par les ponts suspendus de Constantine (Algérie), les paysages de carte postale du Tipperary (Irlande) et ses grottes spectaculaires, ou le charme balnéaire et convivial de Mumbles (Pays de Galles), loin de l’agitation des grandes métropoles.

Enfin, pour une évasion loin des foules, privilégiez la douceur de vivre de Caldas da Rainha au Portugal, célèbre pour ses céramiques, ou l’isolement paradisiaque de l’île Rodrigues (Maurice). Cette « sœur endormie » de l’Océan Indien est un sanctuaire de randonnée encore méconnu des circuits classiques.

Pourquoi visiter Constantine ?

Dans son édition 2026, Metro sacre Constantine comme une destination incontournable. Pourquoi ? Pour son alliance unique d’histoire millénaire et de paysages vertigineux, le tout loin du tourisme de masse.

L’Algérie, véritable « belle endormie de l’Afrique » s’ouvre enfin aux touristes internationaux, grâce à des visas simplifiés et de nouvelles liaisons aériennes. De nouveaux circuits proposés par les principaux voyagistes facilitent également les visites en 2026, avec des séjours de 10 jours allant de 1 700 £ à 3 300 £.

Entre ruines romaines et contrastes saisissants, Constantine brille par son titre de « Cité des Ponts ». Perchée au-dessus de gorges spectaculaires, cette ville de l’UNESCO promet une immersion architecturale sans pareille.

