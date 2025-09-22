Envie d’étudier à l’étranger ? La procédure Campus France 2026/2027 s’ouvre bientôt

Campus France a dévoilé son calendrier des procédures pour l’année universitaire 2026/2027, un guide essentiel pour les étudiants algériens qui souhaitent poursuivre leur cursus en France. La nouvelle campagne débutera à partir du 1ᵉʳ octobre 2025.

Ce nouveau calendrier détaille les dates clés et les étapes à suivre pour chaque type de formation, assurant un processus de candidature clair et structuré.

Il est à rappeler que l’ensemble de la procédure est entièrement dématérialisé, ce qui signifie qu’il n’a pas besoin de se déplacer pour constituer son dossier. Ce calendrier des candidatures se divise en plusieurs phases, du dépôt du dossier à l’acceptation finale.

Campus France dévoile le nouveau calendrier de la campagne Études en France

Le candidat doit toujours veiller à la sécurité de ses identifiants de connexion et ne jamais les confier à une tierce personne. Un autre point important est que tous les documents devront être traduits en français par un traducteur agréé.

Pour les candidats en Licence 1, et ceux postulant en école d’architecture, la procédure débute le 1ᵉʳ octobre 2025, avec une date limite pour soumettre le dossier fixée pour le 15 décembre 2025. Les entretiens se dérouleront jusqu’au 15 mars 2026 et la décision finale devra être rendue avant le 31 mai 2026.

Par ailleurs, pour les étudiants visant une Licence 2, une licence 3, un master, une école d’ingénieur ou un Bachelor universitaire de la technologie, les candidatures commencent également le 1ᵉʳ octobre, mais le dépôt du dossier en ligne est attendu avant le 30 novembre 2025. Les dates, les entretiens et les décisions d’acceptation restent les mêmes.

Des procédures spécifiques pour certains parcours

Les candidats aux classes préparatoires aux Grandes écoles et au Brevet de technicien supérieur doivent s’informer directement sur le site de Parcoursup et pourront déposer leurs demandes de visa à partir de juin 2026. Si le candidat postule auprès d’un établissement privé non connecté, il doit d’abord s’inscrire sur la plateforme Campus France dès qu’il obtient son acceptation, et soumettre sa pré-inscription ou son inscription d’établissement au plus tard 45 jours avant la rentrée.

De plus, Campus France rappelle dans son communiqué que les candidatures en doctorat sont à retrouver sur son site officiel et au Portail de la recherche en France.

Pour finir, le candidat ne doit oublier les aspects pratiques de sa candidature. Le paiement des frais de dossier, qui s’élèvent à 20 000 dinars algériens, doit être effectué dans les 48 heures suivant le dépôt de sa demande. Une fois que l’étudiant a reçu sa demande d’acceptation, il pourra déposer sa demande de visa auprès des services consulaires. Il est recommandé de faire cette démarche au minimum deux mois avant le début des cours.

