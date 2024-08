Envie de voyager léger avec Air Algérie ? Voici ce qu’il faut savoir sur les bagages en cabine

Prendre l’avion devient de plus en plus compliqué avec les différentes règles appliquées par les compagnies aériennes. Notamment en ce qui concerne le transport de bagages. Combien de valises ? quelles sont leurs dimensions et leur poids maximum autorisés en cabine et en soute ? sont autant de questions posées par les voyageurs avant de prendre l’avion.

Chez Air Algérie, la compagnie aérienne a adopté, en octobre 2023, de nouvelles règles, lui permettant de s’aligner aux normes internationales en matière de bagages. Dans ce sillage, le transporteur aérien revient dans une nouvelle publication pour détailler les dimensions et le poids des bagages autorisés en cabine.

Bagages en cabine : Air Algérie explique sa franchise

En voyageant à bord d’un des avions d’Air Algérie, les passagers ont la possibilité d’enregistrer des bagages en soute et en cabine. Si la compagnie autorise désormais une seule pièce de 23 kg en soute, elle donne droit à ses voyageurs de transporter un bagage de 10 kg en cabine, par personne et par trajet.

Cependant, ces bagages devront respecter les règles et les dimensions spécifiées par la compagnie. Les passagers ont droit de transporter, en cabine, un bagage répondant aux dimensions 55 x 35 x 25 cm, incluant les poches, les roues et les poignées.

Le respect de ces dimensions permettra de les placer convenablement et facilement dans le compartiment prévu.

Toute pièce supplémentaire sera facturée

Air Algérie recommande à ses passagers de respecter le poids autorisé, à savoir 10 kg en cabine. Un poids trop élevé entraîne des problèmes lors du contrôle. Dans ce sillage, le transporteur aérien national a précédemment adressé une note à ses passagers.

En effet, Air Algérie rappelle qu’un seul bagage à main est autorisé en cabine et que le passager doit porter lui-même sa valise. En revanche, toute pièce supplémentaire constatée en salle d’embarquement sera facturée à partir de 140 euros, prévient le pavillon nation.

Pour éviter tout désagrément lors de l’embarquement, Air Algérie recommande à ses passagers de vérifier la conformité de leurs bagages avant leur départ. Le respect de ces règles permettra un traitement plus fluide des passagers et une expérience de voyage plus agréable.

