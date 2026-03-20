Envie de travailler à l’aéroport d’Alger ? Des postes à pourvoir pour l’été

En prévision de la prochaine saison estivale, l’aéroport international d’Alger renforce ses effectifs. Un avis de recrutement vient d’être publié pour intégrer de nouveaux agents au sein des équipes de gestion des bagages afin d’optimiser le service.

L’été reste la période de forte affluence dans les aéroports en Algérie, portée par le retour massif des Algériens résidant à l’étranger venus passer l’été en famille.

En tant que principal carrefour aérien du pays, l’aéroport d’Alger s’attend à une fréquentation record cet été. Pour garantir une gestion fluide des voyageurs, la direction anticipe déjà cette hausse en renforçant ses équipes opérationnelles.

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L’aéroport d’Alger recrute des manutentionnaires de bagages

Ce jeudi 19 mars, la SGSIA (Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger) a officiellement lancé le recrutement de 15 agents de traitement des bagages pour renforcer ses effectifs durant la prochaine saison estivale.

Via sa page Facebook, la SGSIA a annoncé l’ouverture de 15 postes de manutentionnaires en contrat saisonnier. Cette campagne de recrutement vise à renforcer les capacités opérationnelles de l’aéroport d’Alger Houari Boumediene.

Ces renforts viendront épauler les équipes de manutention de l’aéroport durant le pic estival. Pour rejoindre la SGSIA, les candidats doivent répondre à trois critères essentiels : être âgés de 19 à 40 ans, faire preuve d’un bon esprit d’équipe et disposer d’une excellente condition physique.

La SGSIA précise que les postes à pourvoir alterneront entre horaires administratifs et travail en brigade. Pour postuler, les candidats doivent transmettre leur CV, accompagné d’une photo d’identité récente et professionnelle, à l’adresse suivante : grp_recrutement@aeroportalger.dz.

L’aéroport d’Alger change de dimension

L’aéroport d’Alger entame une transformation numérique majeure sous l’impulsion de la SGSIA. Le déploiement imminent de l’intelligence artificielle, incluant la reconnaissance faciale et des scanners corporels de nouvelle génération, vise à fluidifier les contrôles de sécurité et le passage aux frontières, particulièrement lors des pics de fréquentation comme l’été ou le Hadj.

Pour réduire l’attente des voyageurs, des partenariats avec des experts en gestion intelligente des bagages sont en cours de finalisation. Parallèlement, l’offre de transport s’améliore avec la modernisation des navettes, des trains internes et l’arrivée stratégique du métro d’Alger, garantissant une meilleure accessibilité à des tarifs abordables.

Le plan de développement inclut l’ouverture prochaine d’un hôtel de 50 chambres dédié aux passagers en transit, dont les travaux débuteront sous peu. Enfin, une zone Duty Free de 2 400 m², mettant en avant les produits du terroir algérien, sera pleinement opérationnelle d’ici la fin du mois de mars pour enrichir l’expérience des voyageurs.

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