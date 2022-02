CAN 2022 : combien le tournoi a-t-il coûté à l’ENTV ?

La CAN 2022 a dévoilé tous ses secrets en voyant le Sénégal de Aliou Cissé et de Sadio Mané s’accorder le Graal africain. L’heure du bilan sonne pour les hommes du sélectionneur Djamal Belmadi et pour la télévision algérienne aussi. Cette dernière a été l’un des diffuseurs de la compétition africaine. Dans ses pages intérieures, le journal officiel, publié ce vendredi, a révélé le coût de cette opération.

En effet, la télévision publique a acquis les droits de la retransmission de la CAN pour la somme de 293 milliards de centimes.

Une acquisition en vain ?

Le parcours de l’équipe d’Algérie n’a pas été à la hauteur des attentes du public algérien. Les coéquipiers de Riyad Mahrez n’ont pas pu se familiariser avec la pelouse catastrophique du Japoma Stadium à Douala et ont vite réservé leurs tickets, mais pour l’Europe cette fois. De ce fait, les Algériens n’ont suivi que 3 matchs de l’équipe d’Algérie sur la télévision nationale.

C’est une autre équipe qui a bénéficié du schéma tracé par l’ENTV et cela a été bien accueilli par leurs supporters. L’équipe d’Égypte a animé, en grande partie, les soirées de la télévision algérienne lors de cette dernière édition. Les spectateurs du pays du Nil ont salué le soutien des Algériens et ont apprécié suivre le parcours, jusqu’aux portes du titre, des coéquipiers de Mohamed Salah sur la TNT mise en clair spécialement pour l’occasion.