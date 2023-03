Entretien téléphonique Erdoğan – Tebboune : séisme en Turquie, Ramadan et Palestine au menu

Le Président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce soir (mardi 28 mars 2023) un appel téléphonique de son homologue, le Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdoğan.

Au cours de l’entretien, les deux chefs d’État se sont échangé les messages de félicitations pour les peuples algérien et turc à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

En outre, Recep Tayyip Erdoğan a renouvelé ses remerciements à l’Algérie pour sa présence aux côtés de son pays dès les premières heures du séisme qui a frappé la Turquie le 6 février dernier.

Le président turc a particulièrement salué « le grand rôle » que les équipes de secours de la protection civile algérienne ont joué lors de cette tragédie.

En sus du suivi des dossiers de coopération bilatérale entre l’Algérie et la Turquie, les deux présidents ont convenu d’intensifier leurs efforts pour défendre et soutenir la cause palestinienne.