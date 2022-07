Entretien téléphonique entre Tebboune et Zeroual

L’ancien président Liamine Zeroual a félicité le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et le peuple algérien, lors d’un appel téléphonique, ce mercredi 6 juillet 2022, pour le succès des célébrations marquant le 60e anniversaire de l’indépendance ; selon un communiqué rendu public par la Présidence de la République.

« Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, aujourd’hui, un appel téléphonique de son frère, le respectable ancien président et moudjahid, Liamine Zeroual, lors duquel il l’a félicité, ainsi que le peuple algérien, pour la réussite des festivités célébrant le 60e anniversaire de la fête de l’Indépendance », selon le communiqué.

Il a tenu à saluer en cette occasion, les activités qualitatives et symboliques, avec leurs dimensions nationales et historiques. Surtout le défilé militaire, qui reflète ce qu’a atteint l’Armée nationale populaire, descendante de l’Armée de libération nationale. Du développement et du professionnalisme, à la préservation de la patrie et à la défense de sa souveraineté.

Zeroual s’adresse aux Algériens à l’occasion du 60e anniversaire de l’Indépendance