Entretien téléphonique entre Tebboune et Macron : est-ce la fin de la crise entre Alger et Paris ?

Le président de la république a reçu, ce lundi 31 mars 2025, un appel téléphonique de son homologue français Emmanuel Macron. Ce dernier a adressé ses vœux a Tebboune ainsi qu’au peuple algérien à l’occasion de l’Aïd El-Fitr, avant d’engager une discussion approfondie sur l’état des relations bilatérales et les tensions accumulées ces derniers mois.

Lors de cet échange, les deux chefs d’État ont réaffirmé leur volonté de reprendre le dialogue instauré avec la Déclaration d’Alger d’août 2022. Cette initiative avait marqué des avancées majeures en matière mémorielle, notamment avec la création de la commission mixte des historiens franco-algériens, la restitution des restes de résistants algériens et la reconnaissance des responsabilités françaises dans les assassinats d’Ali Boumendjel et de Larbi Ben M’hidi.

Les deux présidents ont convenu que la solidité des liens humains entre les deux nations, ainsi que les défis sécuritaires et stratégiques communs, imposent un dialogue d’égal à égal entre partenaires majeurs en Europe et en Afrique. Dans ce cadre, ils se sont engagés à respecter les principes de la Charte des Nations unies et à renforcer leur coopération sur plusieurs fronts.

Reprise immédiate de la coopération sécuritaire et migratoire

Parmi les décisions majeures prises, la reprise immédiate de la coopération sécuritaire entre les deux pays a été actée. De plus, les deux dirigeants ont convenu d’un rétablissement « sans délai » de la coopération en matière migratoire. Celle-ci devra être fluide, efficace et fondée sur une approche pragmatique qui réponde aux préoccupations des deux nations.

Les présidents ont également salué les avancées de la commission mixte des historiens et ont réaffirmé leur volonté de poursuivre ce travail essentiel à la réconciliation. Ainsi, la commission reprendra immédiatement ses travaux et tiendra prochainement une réunion en France. Ses conclusions et recommandations concrètes seront soumises aux deux chefs d’État avant l’été 2025.

Un partenariat judiciaire et économique renforcé

Concernant la coopération judiciaire, il a été décidé de relancer les échanges et les initiatives communes. Dans ce cadre, le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, effectuera prochainement une visite en Algérie.

Sur le plan économique, les présidents ont réaffirmé leur engagement à dynamiser les échanges commerciaux et les investissements en veillant aux intérêts des deux pays. Macron a également annoncé le soutien de la France à la révision de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne.

Visite du chef de la diplomatie française en Algérie

Pour concrétiser ces engagements, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, se rendra à Alger le 6 avril 2025 à l’invitation de son homologue algérien Ahmed Attaf. Cette visite servira à définir les modalités de mise en œuvre du programme de coopération renouvelé et à fixer un calendrier précis.

Au cours de la conversation, Emmanuel Macron a également évoqué le cas de l’écrivain Boualem Sansal, récemment condamné à cinq ans de prison ferme. Il a exprimé sa confiance dans la sagesse du Tebboune et a plaidé pour un geste de clémence en raison de l’âge et de l’état de santé de l’écrivain.

Enfin, les deux chefs d’État ont conclu leur échange en convenant du principe d’une rencontre prochaine, afin de poursuivre le rapprochement entre les deux nations et d’assurer la mise en œuvre effective des décisions prises.