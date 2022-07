Entretien téléphonique entre Tebboune et l’Émir du Qatar 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce vendredi, 8 juillet, un appel téléphonique de son frère, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, Émir de l’État du Qatar ; a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

Au cours de cet entretien téléphonique ; l’Émir du Qatar a félicité le Président Tebboune du succès de la 19ᵉ édition des Jeux Méditerranéens Oran 2022. Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani a présenté, une nouvelle fois ; ses meilleurs vœux à l’occasion de la célébration par l’Algérie et de son peuple du 60ᵉ anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

D’après le même communiqué ; l’Émir du Qatar a aussi adressé, en son nom et celui de son peuple ; ses sincères vœux au Président Tebboune et au peuple Algérien ; à l’occasion de la célébration de l’Aïd al-Adha.

Pour sa part, le Président Tebboune a remercié son frère, l’Émir de l’État du Qatar ; pour la noblesse et la sincérité de ses sentiments. Tout en souhaitant à son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani ainsi qu’au peuple qatari frère une joyeuse fête de l’Aïd al-Adha ; avec davantage de quiétude et de prospérité.

Tebboune invite l’Émir du Qatar à la cérémonie d’ouverture des JM Oran 2022

Pour rappel, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait invité le Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, Émir de l’État du Qatar. Et ce, pour assister à la cérémonie d’ouverture de la 19ᵉ édition des Jeux Méditerranéens Oran 2022.

Répondant à l’invitation du Président Tebboune ; l’Émir du Qatar est arrivé à Oran le 25 juin dernier ; pour prendre part à la cérémonie d’ouverture des JM d’Oran 2022 en qualité d’invité d’honneur.

D’ailleurs ; à l’issue de sa visite, son Altesse le Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani avait posté une vidéo qui met en avant les images de sa visite à Oran et des scènes de la cérémonie d’ouverture des JM Oran 2022.

Algérie – Qatar : 4 accords signés en février dernier

En février dernier, le Président Tebboune avait effectué une visite d’État au Qatar. Au cours de sa visite ; le Président de la République avait signé plusieurs accords et mémorandums d’entente avec l’Émir de l’État du Qatar ; son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani.

Selon un communiqué du cabinet princier ; le Président Tebboune et Cheikh Tamim avait signé quatre accords et mémorandums d’entente entre l’Algérie et le Qatar. Le premier concerne l’accord de coopération juridique et judiciaire en ce qui concerne les affaires pénales entre les gouvernements des deux pays.

Le second est un mémorandum d’entente sur la mise en place de consultations politiques et de coordination entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Le troisième est aussi un mémorandum qui concerne les domaines du développement social et de la famille entre les deux gouvernements.

Alors que le dernier est un accord de coopération pédagogique et scientifique entre les gouvernements des deux pays pour les années universitaires 2022-2025.