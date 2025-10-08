Entretien téléphonique entre Tebboune et Al-Sissi : voici les sujets abordés

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu un appel de son homologue égyptien Abdel Fattah Al-Sissi. Les deux chefs d’Etats ont abordé plusieurs importants sujets.

« Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd’hui un appel téléphonique de son frère, M. Abdel Fattah Al-Sissi, président de la République arabe d’Égypte. Les deux présidents ont échangé leurs points de vue sur la situation dans leurs environnements respectifs et ses répercussions sur les deux peuples frères », lit-on dans le communiqué de la Présidence de la République.

Tebboune et Al-Sissi ont également abordé « la profondeur des relations bilatérales, profondément enracinées dans la mémoire nationale commune, marquée par la lutte historique des deux peuples, États et dirigeants, au service de la nation arabe et islamique », ajoute la Présidence. Ils ont souligné la nécessité « d’intensifier ces relations afin qu’elles englobent tous les niveaux de coopération ».

Aussi, Les deux présidents sont convenus « d’organiser, dans les plus brefs délais, la prochaine réunion du Comité mixte supérieur algéro-égyptien », ainsi que de programmer « des visites réciproques de haut niveau, en vue de consolider les valeurs de lutte commune et les intérêts partagés ».

Par ailleurs, le président de la République a félicité son frère, le président égyptien, à l’occasion de l’élection de l’Égypte sœur à la tête de l’UNESCO. « Il a salué cette victoire comme une reconnaissance renouvelée du rôle historique de l’Égypte, pays millénaire dont la culture s’étend sur des milliers d’années, et souligné que sa présidence de cette organisation onusienne profitera à l’ensemble de la communauté internationale », conclut le communiqué.

Tebboune reçoit une lettre du Prince Mohammed ben Salmane

L’appel téléphonique du président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi intervient au lendemain de la réception du président de la République Abdelmadjid Tebboune une lettre du Prince Mohamed Ben Salmane.

🟢 À LIRE AUSSI : Revalorisation des retraites en Algérie : entre inquiétude et promesse d’augmentation de Tebboune

En effet, Tebboune a reçu hier lundi à Alger l’ambassadeur d’Arabie saoudite, Abdullah bin Nasser Al-Busairi, qui lui a remis une lettre personnelle du prince héritier Mohammed ben Salmane. Bien que le contenu n’ait pas été divulgué, ce message s’inscrit dans le cadre des échanges réguliers entre les dirigeants algériens et saoudiens.

Une lettre qui reflète aussi des relations historiques basées sur la solidarité arabe, la concertation politique et la coopération économique.