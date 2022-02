Entretien entre Tebboune et al-Sissi : les principaux points abordés

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a eu un entretien téléphonique avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, dans lequel ils ont abordé plusieurs points, dont des questions régionales. L’information a été donnée, ce mercredi par la présidence égyptienne.

Le porte-parole de la Présidence égyptienne, Bessam Radi a, en effet, affirmé que « al-Sissi a reçu un appel téléphonique de Tebboune dans lequel les deux parties ont souligné la spécificité des relations entre les deux pays ».

Selon la même source, le président algérien a également exprimé la fierté de l’Algérie pour « les liens étroits et distingués » entre les deux pays aux niveaux officiel et populaire, et son « intérêt à intensifier la coopération et la coordination bilatérales dans tous les domaines, notamment économiques et sécuritaires ».

De son côté, ajoute encore le porte-parole de la présidence égyptienne, le chef de l’État égyptien a exprimé « sa satisfaction de la visite du président algérien en Égypte, soulignant les relations bilatérales distinguées entre les deux pays ».

Tenue de la « Haute commission mixte entre l’Égypte et l’Algérie »

Il a également fait part de « l’aspiration de l’Égypte à faire avancer les cadres de coopération bilatérale dans différents niveaux, notamment en ce qui concerne le renforcement de la coopération sur le plan économique et l’augmentation du volume des échanges commerciaux et des investissements bilatéraux ».

À ce propos, le président égyptien cite « les préparatifs pour la tenue, dans les plus brefs délais, de la prochaine session de la Haute commission mixte entre l’Égypte et l’Algérie, sous la présidence des Premiers ministres des deux pays », « ainsi que le renforcement de la coopération sécuritaire et militaire entre les deux pays ».

Le même intervenant ajoute que lors de l’appel, les deux présidents ont discuté « des développements d’un certain nombre de questions régionales d’intérêt commun, en particulier la situation en Libye, où les visions se sont accordées sur l’importance de renforcer les cadres de coordination de l’Égypte et de l’Algérie, afin de parvenir à un objectif principal d’activer la volonté du peuple libyen ».