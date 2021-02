Entretien avec le franco-algérien Djamel Agaoua, PDG de Viber

Dans cet entretien le franco-algérien Djamel Agaoua, PDG du géant de la messagerie Viber, livre des détails sur la nouvelle stratégie de Viber sur le marché algérien ainsi que les objectifs de l’application dans les années à venir.

Viber célèbre son 10e anniversaire. Une aventure longue et passionnante avec plusieurs étapes. Comment a évolué Viber au cours de la dernière décennie ?

Viber a été créé pour fournir un moyen simple pour se connecter avec les autres via des appels et des messages gratuits et illimités. Nous avons toujours été centrés sur l’utilisateur et nous le serons toujours. Au cours des 10 dernières années, nous avons créé de plus en plus de moyens pour permettre à nos utilisateurs de discuter, d’appeler et de parler avec les personnes qui leur sont chères, tout en respectant notre promesse fondamentale d’être l’application de messagerie la plus sécurisée au monde.

Nous n’aurions jamais imaginé que cette petite idée de connecter librement les gens conduirait à l’échange de milliers de milliards de messages et à plus de 1 milliard de minutes d’appels gratuits effectués sur Viber. C’est l’équivalent d’un appel téléphonique de plus de 2 millions d’années. C’est assez incroyable…

En 2014, Viber a été racheté par Rakuten, l’une des plus grandes sociétés Internet au Japon et dans le monde. Ainsi, Viber est devenu un écosystème où les utilisateurs peuvent trouver des informations, accéder à du contenu pertinent et utiliser plusieurs chatbots pour des services utiles. L’un de nos principes est l’innovation et la réponse aux besoins et habitudes évolutifs des utilisateurs.

En tant que tel et pendant l’épidémie de coronavirus, il était nécessaire de disposer d’informations fiables et vérifiées sur l’état de la pandémie dans chaque pays et les dernières réglementations en matière de verrouillage, de fermetures d’écoles et de distanciation sociale.

Les gens se tournent vers les communautés Viber pour obtenir des nouvelles, nous nous sommes associés aux gouvernements locaux et aux ONG internationales telles que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et nous avons lancé des chatbots donnant des informations vérifiées sur la COVID-19. Ces derniers ont servi des millions d’utilisateurs dans le monde entier, y compris nos utilisateurs en Algérie, étant donné qu’ils sont disponibles en arabe et en français.

La nouvelle réalité dans laquelle nous vivons veut que le physique devient numérique. En réponse à l’augmentation de la connexion des uns avec les autres, nous avons augmenté le nombre de participants aux appels vidéo de groupe de 5 à 20 personnes, afin que la famille, les amis et les collègues puissent rester connectés et avoir l’alternative la plus proche possible à la communication en face à face pendant le temps de distanciation sociale.

Le rôle de Viber dans l’autorisation de la liberté d’expression est lié à notre valeur fondamentale « La confidentialité d’abord ». C’est pourquoi nous avons un cryptage de bout en bout sur toutes les discussions et appels privés – par défaut – depuis 2016. La partie « par défaut » est la clé – car cela signifie que le cryptage de bout en bout est toujours activé chez Viber. Lorsque vous discutez sur Viber, seuls l’utilisateur et les personnes participant à la discussion peuvent lire les messages – même nos ingénieurs ne peuvent accéder au contenu de vos discussions et appels – et cela ne changera jamais.

En 2020, nous avons amélioré nos paramètres de confidentialité en ajoutant des messages qui disparaissent dans toutes les discussions One to One (1×1), ce qui rend plus facile que jamais l’envoi de messages éphémères dans les discussions.

En parlant de protection de la vie privée des utilisateurs, le monde a été pris d’assaut à la suite de la mise à jour de la politique de WhatsApp modifiant le droit de partager les données collectées avec sa société mère, la multinationale Facebook, qui comprend Instagram. WhatsApp a précisé plus tard que le partage de données sera lié à la messagerie des entreprises et retarde ainsi l’acceptation de ses nouvelles conditions de confidentialité jusqu’au mois de mai au lieu de février. Que pensez-vous de cela ?

La récente mise à jour de la politique de confidentialité de WhatsApp est scandaleuse et réduit le terme « confidentialité » à une mauvaise blague. Alors que dans le passé, les utilisateurs de WhatsApp pouvaient refuser de partager leur numéro et leurs données avec Facebook, à l’avenir et avec cette mise à jour cela sera obligatoire. Quelle que soit la date à laquelle la nouvelle politique de confidentialité sera mise en œuvre, cela est très grave et les utilisateurs sont inquiets.

Pour comprendre la pente glissante dans laquelle s’engouffrent les utilisateurs de WhatsApp, je suggère de revenir à l’interview du co-fondateur de WhatsApp Brian Acton avec Parmy Olsen pour le magazine Forbes en 2018. Dans cette intervention, il discute des raisons qui ont motivés son départ et de son tweet dans lequel il a conseillé aux gens de supprimer leur compte Facebook : « J’ai vendu la confidentialité de mes utilisateurs au plus offrant. J’ai fait un choix et un compromis. Et je dois vivre avec ça tous les jours ».

Avec sa dernière mise à jour, WhatsApp a terminé son intégration dans Facebook. Alors que Facebook et Whatsapp ne font plus qu’un, les utilisateurs de l’application de messagerie sont plus monétisés qu’auparavant, ce qui devrait être alarmant pour ceux qui recherchent une messagerie privée.

Pour aider les utilisateurs à prendre une décision éclairée sur le choix de la bonne alternative, nous avons examiné d’autres applications de messagerie sur le marché et avons comparé ce qu’ils font pour protéger la vie privée de leurs utilisateurs et cela montre clairement que Viber est l’une des applications de messagerie les plus sécurisées. Aujourd’hui, je suis plus fier que jamais de la politique de confidentialité de Viber, et j’appelle tous les hommes et femmes qui se considèrent comme plus que de simples données à vendre au plus offrant, à transférer leurs messages et leurs appels vers Viber.

En Algérie, Viber est l’une des applications de messagerie les plus utilisées. Comment vous différenciez-vous des autres ?

Mon père était Algérien, je suis donc évidemment très fier de notre succès dans le pays. Viber a été l’une des premières applications de messagerie à être utilisée en Algérie et nous avons lancé cette aventure passionnante avec nos utilisateurs algériens depuis une décennie maintenant. L’Algérie est un marché important pour nous et la raison pour laquelle nous jouissons d’une position aussi forte est notre stratégie d’investir dans la création et la proposition de contenu localement pertinent à notre base d’utilisateurs algériens, ce qui rend Viber unique par rapport aux autres applications du marché.

Notre philosophie est qu’une taille unique ne convient pas à tous et que les communications sont basées sur la culture, les coutumes et les besoins locaux. Chaque année, nous lançons des stickers packs uniques conçus et produits spécifiquement pour des événements importants en Algérie tels que le Jour de la Révolution, le Ramadan, l’Aïd Al Fitr et l’Aïd Al Adha. Nous célébrons avec nos utilisateurs les succès de l’équipe algérienne de football avec différents sticker packs dédiés à l’équipe algérienne que nous créons en travaillant avec des designers algériens locaux.

Les Algériens adorent échanger des stickers pour célébrer des moments spéciaux de leur vie et nous sommes ravis de pouvoir le faire avec eux. En 2020, les utilisateurs algériens ont envoyé plus de 330 millions de messages contenant des stickers via Viber.

Rejoindre des communautés pour accéder aux actualités et aux informations est une caractéristique clé de l’expérience utilisateur Viber. En Algérie, nous nous sommes assurés de proposer à nos utilisateurs des communautés qui offrent un contenu de haute qualité et des actualités vérifiées. Mais aussi des informations sur différents sujets tels que l’actualité, le sport, les affaires et bien sûr le coronavirus. Nos utilisateurs en Algérie s’engagent massivement sur nos communautés et, dernièrement, nous avons constaté une augmentation de 207% de l’engagement sur ces contenus année après année.

Un de ces partenariats stratégiques que nous avons construits en Algérie est avec Algerie360. Nous avons établi des communautés pour Algerie360 à la fois en français et en langue arabe.

Chez Viber, nous croyons qu’il est important de récompenser nos utilisateurs pour leur fidélité. C’est ainsi qu’est née la Roue de la Fortune, une tradition chez Viber qui veut que nous nous associons à nos partenaires locaux pour offrir des cadeaux dont nos utilisateurs peuvent profiter. Cette année, le concours la Roue de la Fortune était particulièrement spécial si bien qu’en Algérie nous avons été ravis de nous être associés à Jumia, Yessir Express, Yessir Taxi et Tawazon. Le cadeau le plus formidable était un maillot officiel du FC Barcelone, signé par les joueurs.

D’un autre côté, les chatbots sont un produit stratégique pour nous chez Viber car ils aident nos utilisateurs à gérer leur vie quotidienne.

Un de ces chatbots que nous avons lancés en Algérie est Salatuna, qui aide les utilisateurs à recevoir des notifications sur les heures de prière et à accéder au contenu islamique en arabe et en français quand et où ils le souhaitent. L’utilisation des chatbots en Algérie gagne en popularité et en décembre 2020, nous avons recensé 5 millions d’interactions sur les chatbots au sein de l’application Viber.

Récemment, nous avons lancé les chatbots médicaux qui fournissent un accès facile aux informations de santé à nos utilisateurs en Algérie et dans le reste de la région MENA en arabe.

Chez Viber, nous nous différencions grâce aux fonctionnalités disponibles sur l’application. Seulement sur Viber, vous pouvez modifier les messages envoyés quand vous le souhaitez ou supprimer un message après l’envoi pour tous les destinataires. Viber vous permet d’envoyer un fichier de 200 Mo dans les discussions privées alors qu’il ne s’agit que de 100 Mo sur d’autres applications de messagerie. Sur Viber, vous pouvez avoir un appel vidéo de groupe jusqu’à 20 personnes.

Qu’il s’agisse d’une fête d’anniversaire à distance, d’un appel en famille ou d’un cours en collectif, les appels vidéo de groupe ont été extrêmement populaires en Algérie et maintenant ils représentent 35% du trafic d’appels sur Viber, ce qui est l’un des plus élevés par rapport aux autres marchés.

En 2014, Viber a été racheté par Rakuten, un géant japonais de l’internet. Étant entièrement détenu par une société japonaise, comment les choses ont-elles évolué pour Viber ?

Cette acquisition a été une étape clé pour Viber. Rakuten est le géant japonais de la haute technologie, actif dans de nombreux secteurs clés, notamment la banque, la Fintech, les jeux, le streaming vidéo et bien d’autres. Faire partie de la famille Rakuten nous permet d’apporter plus d’innovation et de technologie de pointe à Viber. Notre stratégie, comme mentionné précédemment, est d’apporter plus de services et d’utilité à la plate-forme si bien que le savoir-faire et l’expérience mondiale de Rakuten sont fondamentaux en particulier en ce qui concerne les technologies mobiles, les réseaux cloud et l’infrastructure sans fil. Conformément à notre future stratégie, nous prenons déjà des mesures pour introduire de nouveaux services dans Viber dans le commerce électronique, la Fintech et les services publics, en particulier dans la région MENA.

Alors que l’on démarre 2021, quelle est la vision de Viber pour les 5 prochaines années ?

Notre vision pour Viber pour les prochaines années est d’être une application « tout en un ». Alors que les appels et les messages seront toujours notre raison d’être, nous voyons que les utilisateurs recherchent de nos jours une passerelle unique vers de nombreuses options en un seul endroit et que l’industrie se tourne vers les super applications ; comme le célèbre couteau suisse qui a un outil pour chaque besoin.

Nous mettons constamment à jour Viber et nous ajoutons différentes fonctionnalités et services à l’échelle mondiale pour répondre aux besoins de l’utilisateur et au désir d’utiliser des applications uniques à des fins multiples.

Nous envisageons un jour où chaque individu à travers le monde pourrait non seulement envoyer des messages et appeler via Viber, mais également recevoir des informations à jour sur leurs colis, commander un taxi, de la nourriture, transférer de l’argent et payer des biens et des services directement sur Viber. Maintenant, la plupart de cela est possible et fait partie de notre stratégie visant à devenir une application utilitaire – fournissant autant de services à valeur ajoutée que possible tout au long de la journée de nos utilisateurs.

Je suis plus qu’heureux d’annoncer que nous nous rapprochons de cette vision en lançant un chatbot Paiements, une solution compatible avec l’intelligence artificielle qui permet aux utilisateurs de faire des paiements en ligne en quelques clics. Cette solution de paiement a été lancée en test en Ukraine en novembre 2020 et nous évaluons actuellement la possibilité de lancer celle-ci sur d’autres marchés en 2021.

Et en Algérie, quel est votre objectif de croissance sur le marché algérien dans les prochaines années ?

Nous sommes très optimistes quant à l’avenir de l’Algérie. Le nombre de possesseurs de smartphones est en croissance rapide, le pays est jeune et dynamique avec un désir intense de communiquer librement localement ou à l’international. Toutes les conditions sont réunies pour une poursuite rapide de notre progression.

Nous avons l’intention de doubler notre base d’utilisateurs en Algérie en innovant et en anticipant toujours plus les besoins des utilisateurs tout en leur proposant des solutions qui répondent à leurs besoins.

Nous poursuivrons notre stratégie d’investir dans l’offre d’un contenu de haute qualité pertinent pour nos utilisateurs en Algérie. Nous travaillerons avec davantage de marques, d’entreprises et d’organisations locales pour les aider à établir une présence sur Viber et à faciliter leur communication avec leurs clients sur l’application. Je suis ravi de vous annoncer que nous allons bientôt lancer le fil d’actualité via la fonctionnalité Explore en Algérie. Cette nouvelle fonctionnalité permettra à nos utilisateurs d’accéder aux actualités directement sur Viber sans effort et sans avoir à passer d’une application à une autre.

Dans le cadre de notre stratégie pour les 10 prochaines années, nous nous engageons à introduire de nouveaux services sur Viber à travers le commerce électronique, la Fintech et d’autres fonctionnalités qui aideront les utilisateurs à faire plus de choses sur l’application que juste des appels et de la messagerie. Sur ce front, nous travaillons avec des partenaires locaux en Algérie pour lancer différents chatbots utiles tels des services grâce auxquels nos utilisateurs algériens pourront commander un taxi ou leurs repas en utilisant Viber.