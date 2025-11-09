Entrepreneuriat universitaire : 96 projets étudiants financés à travers les universités algériennes

Les universités algériennes s’imposent de plus en plus comme des incubateurs d’idées et des leviers de développement économique.

Entre le 26 octobre et le 6 novembre 2025, 96 projets innovants portés par des étudiants ont été sélectionnés pour financement dans le cadre du programme national de soutien à la création d’entreprises universitaires, une initiative qui confirme la volonté du secteur de l’Enseignement supérieur d’encourager l’esprit d’entrepreneuriat sur les campus.

Selon le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, cette nouvelle vague de financements représente une étape clé dans la transformation des idées étudiantes en projets concrets.

« L’université doit devenir un acteur direct du développement économique. Grâce aux dispositifs CSVF et NESDA, nous accompagnons les jeunes porteurs de projets à passer du concept à la création réelle », a déclaré le ministre.

Transformation des universités en pôles d’innovation

Cette démarche s’inscrit dans la stratégie nationale visant à bâtir une économie du savoir, en transformant les universités en véritables pôles d’innovation et de création de valeur. L’objectif est clair : faire des étudiants non plus des demandeurs d’emploi, mais des créateurs d’opportunités.

Les 96 projets retenus couvrent un large éventail de secteurs économiques, allant de l’industrie, l’agriculture et la santé à la communication, le tourisme, le sport et les services. Cette diversité illustre la vitalité du tissu universitaire algérien et la capacité d’innovation des jeunes talents issus des quatre coins du pays.

À Sétif, l’université Mohamed Lamine-Debaghine – Sétif 2 a vu cinq de ses projets retenus dans les domaines de la médecine, de l’industrie et de l’agriculture, tandis que Ferhat Abbas – Sétif 1 a décroché quatre financements dans les services et l’industrie.

À Relizane, l’université Ahmed Zabana a obtenu un financement pour un projet lié au bâtiment et aux travaux publics, alors qu’à Béchar, quatre projets dans le sport et la construction ont été validés.

Les universités d’Oran 1, Oum El-Bouaghi, El-Tarf, M’sila, Aïn Témouchent, Boumerdès, Saïda, Nâama et Tlemcen figurent également parmi les établissements distingués, aux côtés de plusieurs écoles nationales supérieures telles que celle des travaux publics, de l’aménagement du littoral ou encore l’école vétérinaire.

Une nouvelle génération d’entrepreneurs en marche

Pour le ministère, ces résultats traduisent une dynamique nationale solide et un changement de mentalité profond : les étudiants algériens perçoivent désormais l’entrepreneuriat comme une voie d’avenir, porteuse d’emploi, d’innovation et de souveraineté économique.

Le soutien apporté à ces 96 projets marque une étape déterminante dans la construction d’un écosystème universitaire entrepreneurial, capable de générer richesse, emplois et solutions locales.

