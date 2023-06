Entrée express : du nouveau chez l’ambassade du Canada en Algérie

Nombreux sont les Algériens qui portent un intérêt à l’immigration, notamment au Canada. De son côté, le gouvernement canadien fait appel à tous les moyens pour séduire davantage les travailleurs étrangers et les attirer pour venir travailler au Canada.

Pour ce faire, ces personnes intéressées par l’immigration au Canada font appel à un des programmes phares de ce pays, l’Entrée express. Ce programme est un système en ligne qui permet de gérer les demandes d’immigration des travailleurs qualifiés, dans plusieurs sous-programmes, notamment :

La catégorie de l’expérience canadienne ;

Le programme fédéral des travailleurs qualifiés ;

Programme des travailleurs des métiers spécialisés ;

Le programme des candidats des provinces.

Immigrer via Entrée express : l’ambassade du Canada en Algérie lance une session d’information

Dans un communiqué, mis en ligne en ce dimanche 18 juin 2023, l’ambassade du Canada en Algérie annonce une bonne nouvelle pour les Algériens intéressés par le programme de l’Entrée Express. En effet, la représentation diplomatique du Canada en Algérie organise une session d’information en faveur de cette catégorie de personnes.

Cette session d’information aura lieu le jeudi 6 juillet 2023 à Alger. En revanche, pour pouvoir participer à cette session d’information, les candidats intéressés sont appelés à s’inscrire en ligne. Notamment en transmettant un e-mail à l’adresse suivante : ALGER-IM.francophone-E-Express@international.gc.ca.

L’e-mail en question doit porter l’intitulé « Entrée express – FB » dans son objet. Et inclure les documents et informations suivantes :

Le nom complet du candidat, ainsi que sa date de naissance et son lieu de résidence ;

Le code de classification national des professions CNP ;

Justifier une expérience professionnelle minimum d’une année ;

Niveau d’études le plus élevé du candidat ;

Les compétences du candidat sur le plan linguistique, notamment en français et en anglais.

Par ailleurs, l’ambassade du Canada en Algérie informe, dans son communiqué, que seuls les candidats sélectionnés recevront une invitation, comportant les informations exactes sur l’heure et le lieu de cette session d’information. D’Autres sessions seront également organisées au cours de l’année 2023, et les candidats non sélectionnés pour cette fois recevront des invitations pour les prochaines sessions.

| À LIRE AUSSI :

>> Le Canada adopte un nouveau processus d’immigration pour les travailleurs étrangers

>> Canada : vers l’assouplissement des conditions d’immigration au Québec