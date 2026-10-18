Entrée express au Canada : de nouvelles facilités pour les postes à hauts salaires

Bonne nouvelle pour les professionnels qualifiés ! Le gouvernement fédéral accélère l’accès à la résidence permanente au Canada. Vendredi, la ministre de l’Immigration, Lena Diab, a annoncé la mise en place de nouvelles voies d’accès rapides ciblant spécifiquement les candidats occupant des postes à « haut salaire ». Découvrez comment ces mesures exceptionnelles à Ottawa pourraient transformer votre projet d’immigration.

Autre nouveauté : les employeurs n’auront plus à justifier de la pénurie de main-d’œuvre canadienne qualifiée pour recruter sur ces postes.

Applicables dès le 3 novembre, ces nouvelles mesures cibleront les candidats disposant déjà d’une expérience professionnelle au Canada ou détenant une offre d’embauche dans un secteur fortement rémunéré, comme l’ingénierie.

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Ottawa remanie Entrée express pour attirer les travailleurs des secteurs à hauts salaires

Le Québec faisant exception avec son propre système d’immigration, les candidats établis dans la province ne peuvent pas utiliser le guichet Entrée express.

Pour Ottawa, un poste est dit « à haut salaire » dès lors que sa rémunération dépasse d’au moins 30 % (soit 1,3 fois) le salaire médian canadien. À noter : plus ce niveau de salaire est élevé, plus le nombre d’invitations envoyées via le programme Entrée express augmente.

À titre indicatif, le salaire médian national s’établissait à environ 30,77 dollars l’heure en 2025, d’après les données de Statistique Canada.

Plusieurs catégories de métiers ciblées

En parallèle, le gouvernement fédéral suspend temporairement l’obligation de fournir une Étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) pour les postes admissibles au nouveau système de points d’Entrée express. Cette mesure vise à alléger le parcours des candidats et s’inscrit dans la stratégie menée depuis un an pour attirer davantage de talents hautement rémunérés au Canada.

Par ailleurs, Ottawa a instauré de nouvelles règles favorisant les candidats d’Entrée express issus de secteurs clés : les travailleurs de la santé, des métiers spécialisés, des transports et de la recherche bénéficieront désormais de points bonus.

Les candidats déjà inscrits dans le bassin d’Entrée express verront leur score automatiquement mis à jour. Cette réévaluation tiendra compte du nouveau barème de points accordé à l’expérience professionnelle canadienne et aux offres d’embauche.

Selon le ministère de l’Immigration, la mise à jour des dossiers pourrait s’étaler sur deux semaines. Durant cette période de recalcul, l’envoi des invitations à présenter une demande de résidence permanente sera temporairement suspendu.

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