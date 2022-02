Entrée Express Canada en Algérie : vers la reprise des extractions

Depuis le début de la pandémie, l’immigration au Canada est tombée à son plus bas niveau, notamment pour les Algériens. Cependant, le programme Entrée Express a permis à plusieurs personnes de s’installer au pays de la feuille d’érable, malgré les critères de sélection, strictes de ce dernier.

Il faut reconnaître que depuis son lancement en 2015, le tirage d’entrée express lancé par le gouvernement de Trudeau a enregistré des chiffres importants en terme d’immigration. D’ailleurs, lors du dernier événement, le nombre d’invitations envoyées était six fois plus élevé que le précédent, voir 401 000 immigrants, dont des Algériens. Toutefois, ces chiffres ne semblent pas suffire pour combler le manque de main-d’œuvre au Canada, étant donné que le pays a besoin de 1,2 million de travailleurs d’ici à 2023.

D’ailleurs, le ministre de l’immigration au Canada, Sean Fraser a déclaré ce mercredi 16 février, la reprise imminente des tirages d’entrée express concernant la catégorie de l’expérience canadienne CEC. En effet, ces déclarations ont été faites lors d’une réunion avec Goldie Hyder, le PDG du conseil canadien des affaires. Le ministre a tenu à souligner qu’aucune date n’a été prévue pour la reprise du programme, cependant, le tirage d’Entrée Express au Canada reprendra incessamment, sous peu.

Entrée Express au Canada : les nouveautés du programme

Le gouvernement de Trudeau avait lancé le programme d’entrée express pour les travailleurs voulant s’installer au Canada pour 3 catégories :

CEC : catégorie de l’éxpérience canadienne ;

PFTQ : programme fédéral des travailleurs qualifiés ;

PTMS : programme des travailleurs de métiers spécialisés.

Par ailleurs, Fraser avait déclaré, à plusieurs reprises que l’arrêt des tirages CEC, PFTQ et PTMS n’était pas permanent. Selon le ministre, cela est dû au fait que les demandes ayant été suspendues à cause de la pandémie sont traitées actuellement en priorité. En effet, plus de 64 890 candidats, algériens y compris sont en attente d’une réponse à leur demande d’immigration au Canada depuis le 1ᵉʳ février 2022.

De plus, le haut responsable du ministère de l’immigration considère comme priorité de faciliter l’accès à la résidence permanente pour les étudiants et les travailleurs étrangers temporaires. Cela a pour but de combler le besoin de main d’œuvre dans les zones rurales du pays de la feuille d’érable.

Immigration au Canada : les promesses du Ministre Fraser

Depuis sa prise de fonction à la tête du ministère de l’immigration du Canada, Sean Fraser a denoncé certaines pratiques discriminatoires de son propre ministère envers les étudiants Africains francophones. En effet, selon lui, le ministère n’a jamais atteint les objectifs fixés pour l’accueil d’immigrants francophones, dont les Algériens, au Québec et hors Québec malgré la pénurie de main-d’œuvre que connaît le pays. Cela est dû au racisme inconscient dont font preuve certains des fonctionnaires responsables du traitement des dossiers des candidats, d’après Fraser.

Ainsi, le ministre s’est engagé à créer un système d’immigration équitable et non discriminatoire, en établissant des mesures pour lutter contre les préjugés raciaux comme :

Une formation obligatoire sur les préjugés inconscients ;

Employer des personnes de couleur dans son ministère.

Cela rappelle la discrimination contre les étudiants maghrébins, algériens y compris, dans les universités françaises, qui a fait couler beaucoup d’encre ces jour-ci. Cependant, et contrairement au Canada, le gouvernement français est resté muet face à ce scandale, Emmanuel Macron n’ayant pris aucune mesure à ce propos jusqu’à ce jour.