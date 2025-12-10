Entrée express 2026: Ottawa ouvre une nouvelle voie vers la résidence permanente, qui peut en profiter ?

Le gouvernement canadien lancera l’année prochaine un programme accéléré de résidence permanente spécifiquement conçu pour les médecins formés à l’étranger. Cette initiative, annoncée par la ministre de l’immigration, Lena Metlege Diab, a pour but de stabiliser le statut de ces professionnels, qui travaillent déjà dans le système, mais dont la situation temporaire est actuellement précaire.

Ce nouveau volet d’immigration s’adressera aux médecins qui détiennent actuellement un permis de travail temporaire au Canada et qui peuvent justifier au moins d’une année d’expérience professionnelle dans une profession admissible au cours des trois dernières années.

Le champ d’application est plus large, incluant, entre autres, les chirurgiens, les urgentistes, les omnipraticiens, les dermatologues et les psychiatres.

🟢 À LIRE AUSSI : Allocation touristique : ce que la Banque d’Algérie rappelle aux voyageurs avant la fin d’année



Ottawa ouvrira une voie d’entrée express pour les médecins internationaux

Les invitations à présenter une demande via entrée express seront lancées au début de l’année 2026. Insistant sur l’importance de cette mesure, la ministre de l’immigration au Canada a affirmé lors d’une conférence de presse à Toronto qu’Ottawa ne pouvait se permettre de perdre ces professionnels, étant donné « que beaucoup de ces médecins traitent déjà des patients dans nos communautés ».

« Cela montre à tous les médecins qui sont ici temporairement que nous les apprécions et que nous voulons qu’ils restent », a déclaré la ministre de l’immigration canadienne, Lena Metlege Diab, lors d’une conférence de presse.

Par ailleurs, la ministre Diab a annoncé que les provinces et les territoires pourront désigner jusqu’à 5 000 médecins étrangers pour obtenir des permis de travail. Ces demandes bénéficieront d’un traitement accéléré en 14 jours. Ces désignations sont additionnelles aux quotas déjà existants du programme des candidats des provinces.

« Un pas dans la bonne direction »

L’Association médicale canadienne salue cette mesure comme un « pas dans la bonne direction ». Cependant, sa présidente, Margot Burnell, rappelle qu’il faut aller plus loin pour accélérer la reconnaissance des diplômes étrangers. Elle souligne que plus de 13 000 médecins formés à l’étranger vivant actuellement au Canada n’exercent pas leur profession.

Selon Burnell, l’amélioration de l’accès aux soins, sans compromettre la qualité, passera par la combinaison de ces politiques d’immigration avec l’élargissement des procédures permettant une reconnaissance plus rapide des titres de compétences.

De son côté, la ministre canadienne de l’immigration a expliqué que cette approche fait partie d’un plan plus vaste visant à abandonner le modèle unique d’immigration traditionnel. L’objectif est de faciliter l’installation ou le maintien au Canada des personnes exerçant des professions spécifiques et ciblées.

🟢 À LIRE AUSSI : Visa Schengen : VFS Global met en garde contre cette pratique courante

