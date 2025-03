Entrée express 2025 : le Canada annonce des nouveautés

Le Canada continue de miser sur l’immigration pour répondre à ses besoins en matière de main d’œuvre dans les secteurs clés. D’ailleurs, Marc millier, ministre de l’immigration, vient d’annoncer des changements importants dans le système d’entrée express.

Le Canada considère l’immigration comme un moteur essentiel de sa prospérité économique et de sa croissance. C’est pourquoi il adapte régulièrement ses politiques pour faciliter l’arrivée de nouveaux travailleurs et répondre aux besoins du marché du travail.

À LIRE AUSSI : Avec plus de 500 000 offres d’emploi, voici les métiers qui recrutent le plus selon France Travail

Immigration au Canada : nouveautés au programme d’entrée express 2025

Pour la nouvelle édition 2025, Marc Miller, le ministre d’immigration, a dévoilé les catégories du système d’entrée express, incluant une catégorie inédite axée sur l’immigration. Cette initiative vise à mieux aligner la sélection des immigrants économiques avec les besoins à long terme du marché du travail canadien.

Cette année, le Canada priorisera l’invitation de candidats ayant une expérience de travail canadienne pour l’obtention de la résidence permanente. De plus, afin de renforcer l’immigration francophone et de combler les pénuries dans les secteurs de santé, des métiers spécialisés et de l’éducation, des tirages spécifiques seront organisés pour les candidats maîtrisant le français et ceux possédant une expérience dans ces domaines clés.

L’immigration économique se concentrera sur l’attraction de candidats ayant déjà travaillé au Canada. Parallèlement, des efforts particuliers seront déployés pour favoriser l’immigration francophone et le recrutement des professionnels dans ces domaines, à travers des tirages ciblés.

Des tirages au sort par catégorie

De plus, l’IRCC organisera des rondes d’invitation par catégorie comme suit :

les soins de santé et les services sociaux, tels que les médecins de famille, les infirmiers praticiens, les dentistes, les pharmaciens, les psychologues et les chiropraticiens ;

et les services sociaux, tels que les médecins de famille, les infirmiers praticiens, les dentistes, les pharmaciens, les psychologues et les chiropraticiens ; les ouvriers spécialisés, tels que les charpentiers, les plombiers et les entrepreneurs ;

tels que les charpentiers, les plombiers et les entrepreneurs ; l’éducation, telle que les enseignants, les éducateurs de la petite enfance et les instructeurs pour personnes ayant une déficience.

Le Canada veut que son économie continue d’accroître de manière stable et durable. Pour cela, le gouvernement canadien cherche activement des migrants qualifiés dans des domaines où il y a un manque de personnel, à l’exemple de la santé, l’éducation et la construction. Ainsi, le but est donc d’inviter des personnes qui ont les compétences, la formation et les connaissances linguistiques nécessaires pour occuper ces emplois.

Au Québec, le pays souhaite aussi donner la priorité aux candidats qui parlent bien le français, et qui utilisent le programme d’entrée express. Ces changements vont aussi permettre à davantage de résidents temporaires de faire la transition vers la résidence permanente.

À LIRE AUSSI : Restrictions d’accès et de circulation en France : l’Algérie exprime son étonnement