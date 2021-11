« Entrée express » : 10 étapes pour immigrer au Canada

Beaucoup d’algériens souhaitent aller à l’étranger afin d’y travailler, commencer une nouvelle vie et briller professionnellement. Leur rêve se rapproche de la réalité de plus en plus ces derniers temps.

En effet, plusieurs pays notamment le Canada, ouvrent leurs portes aux travailleurs étrangers afin d’essayer de combler le vide de la pénurie d’effectif. Raison pour laquelle ils ont mis en place des programmes d’immigration pour les travailleurs.

Parmi ces programmes intéressants, on a le programme « Entrée Express », qui concerne toutes les provinces canadiennes à l’exception du Québec et qui permet d’avoir une résidence permanente.

Pour s’inscrire dans ce programme il suffit :

1 – Cumuler plus 420 points ( les points s’accumulent en fonction de votre âge, expériences, compétences…etc)

2 – Chercher et savoir où la priorité est accordée à ton diplôme.

3 – Effectuer et payer l’équivalence de ton diplôme (qui coûte 230 CaD) sur ce site.

4 – Passer un test de langue ( TEF ou IELTS ), un B2 est exigé pour le français et 6 points sont exigés pour l’anglais, si vous souhaitez avoir plus de points vous pouvez passer les deux.

5 – Connaître le NOC ou CNP ( des systèmes de classification de professions ) de votre métier.

6 – Créer un profile sur ce site, s’inscrire.

7 – Avoir un compte bancaire en devise ou l’équivalent de 13 000 CaD en dinars, et ce, afin de prouver ton indépendance financière.

8 – Vous recevrez une invitation suite à laquelle il faudra envoyer un dossier complet (vous devrez payer les frais d’étude du dossier 550 CaD et les frais de résidence 490 CaD).

9 – Suite à l’étude de votre dossier, vous recevrez une invitation afin d’effectuer des tests médicaux, que vous allez avoir 30 jours pour passer chez un médecin agrée par les services de l’immigration (une liste des médecins agrée vous seras envoyée), les tests médicaux coûteront entre 13 000 et 18 000 DA.

10 – Si les tests médicaux ne révèlent aucune maladie grave, vous allez déposer votre passeport au niveau de VFS Global, qui eux, se chargeront d’envoyer votre passeport à l’Ambassade du Canada à Paris, qui vous accordera un visa permanent et vous aurez 5 mois pour partir au Canada.

L’initiative canadienne

Les algériens se sont toujours montrés motivés et intéressés par l’immigration vers le pays de la feuille d’érable mais les procédures les effrayent. Suite à quoi, l’Ambassade du Canada en Algérie offrira une session d’information sur le programme « Entrée express » le jeudi 25 novembre 2021.

Face à l’intérêt que le Canada porte aux travailleurs étrangers et la reprise des vols avec le Canada suite à la réouverture progressive du monde après sa fermeture due au Covid-19, c’est l’occasion à saisir pour concrétiser son rêve de partir.