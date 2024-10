Entrée et sortie des navires : le trafic maritime perturbé au port d’Alger

Après le trafic aérien, l’entreprise portuaire d’Alger vient de publier un nouveau communiqué pour annoncer des perturbations, mais aussi la réorganisation des opérations d’entrée et de sortie des navires, pendant la période allant jusqu’au 1ᵉʳ novembre 2024.

Dans un communiqué, mis en ligne en ce jeudi 24 octobre 2024, l’entreprise portuaire d’Alger a fait part du réajustement du programme d’entrée et de sortie des navires, notamment pour la période allant du 24 octobre au 1er novembre 2024.

Port d’Alger : réajustement du programme d’entrée et de sortie des navires

L’entreprise portuaire d’Alger rappelle qu’à l’occasion des festivités commémoratives du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1ᵉʳ novembre 1954, des exercices seront effectués au niveau de la rade du port d’Alger.

Par conséquent, l’EPAL explique qu’un programme a été dressé pour réorganiser les opérations d’entrée et de sortie des navires pendant cette période. Dans ce sillage, des mesures organisationnelles seront prises, notamment :

Interdiction de mouillage en rade d’Alger pour tous les navires ;

Suspension des manœuvres d’accostage et d’appareillage à partir de 5h jusqu’à 16h.

Par ailleurs, le port d’Alger informe qu’une fenêtre, notamment de 16h jusqu’à 5h, sera accordée aux navires afin d’accoster et de quitter les quais. L’EPAL partagera toute modification de ce programme avec l’ensemble de la communauté portuaire.

Trois compagnies desservent le port d’Alger

« Cet événement national, qui marque une date décisive de notre histoire, est une occasion pour nous tous de réaliser un sursaut qualitatif au service de notre pays. Qui a consenti de grands sacrifices pour recouvrer sa souveraineté » conclut l’EPAL.

Pour mémoire, trois compagnies maritimes desservent actuellement le port d’Alger depuis l’autre rive de la Méditerranée. Il en est question d’Algérie Ferries qui propose des dessertes à destination de la France, de l’Espagne et de l’Italie.

Algérie ferries est en concurrence directe avec le transporteur français Corsica Linea, qui assure la desserte du port d’Alger depuis Marseille. Par ailleurs, en Espagne, c’est Balearia qui partage la desserte du territoire national avec Algérie Ferries. En effet, la compagnie maritime espagnole propose désormais des dessertes au départ de Valence et de Barcelone à destination du port d’Alger.

À partir du 1ᵉʳ novembre prochain, la nouvelle compagnie maritime algérienne Nouris Elbahr Ferries rejoindra cette course et proposera des voyages depuis Marseille et Alicante vers le port d’Alger.

