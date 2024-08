Entrée et sortie de l’Europe : le nouveau système automatisé sera lancé à cette date

La commission européenne a officiellement annoncé la date du lancement de son nouveau système automatisé d’entrée et de sortie du territoire de l’Union européenne. Ce nouveau dispositif replacera les tampons sur le passeport des voyageurs depuis et vers l’UE.

Initialement prévue pour 2022, ce nouveau système devait être lancé en mai 2023, mais il a été reporté pour le mois de novembre prochain.

Le nouveau Système d’entrée/sortie de l’UE entrera en vigueur le 10 novembre 2024

La commissaire européenne des affaires intérieure, en l’occurrence Ylva Johansson, a confirmé lors d’un point de presse que l’ESS entrerait en vigueur à partir du 10 novembre 2024. Et ce, après avoir achevé la phase de test final pour son lancement.

Par ailleurs, une fois le système de sécurité européen sera affectif, plus de 700 millions de voyageurs seront concernés, chaque année, par le nouveau dispositif. Il convient de rappeler que l’ESS remplacera l’actuel tamponnage manuel des passeports. Il permettra d’enregistrer le nom du voyageur, le type de ses documents et toutes les informations biométriques, les refus d’entrée et la date de son entrée et de sa sortie du territoire européen.

Par ailleurs, ce nouveau système a pour objectif de moderniser la gestion des frontières et de prévenir l’immigration irrégulière vers l’Union européenne, mais aussi « de protéger les ressortissants des pays membres« .

Identifier les personnes qui tentent de voyager avec de faux documents

Le système automatisé entrée/sortie du territoire européen permettra, aussi, d’identifier les personnes ayant dépassé la durée de séjour, mais aussi les voyageurs qui tentent d’entrer dans l’un des pays membres de l’Union européenne avec de faux papiers.

Une fois lancé, les voyageurs ne devront pas se soumettre aux processus d’enregistrement à chaque voyage. En d’autres termes, tous les ressortissants étrangers devront s’enregistrer sur le système. Leurs données seront stockées dans une base sécurisée pendant trois ans.

Pour rappel, la commission européenne prépare aussi le lancement de l’ETIAS, prévu pour 2025. Le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages concerne les ressortissants non-membres de l’Union européenne, qui effectuent un séjour de courte durée dans l’un des pays de l’espace Schengen.

