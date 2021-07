Entrée en Tunisie : De nouvelles conditions imposées aux voyageurs

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, que la Tunisie est « le premier pays dans le monde arabe et en Afrique » en termes de décès et de contaminations dus à la pandémie de coronavirus.

La situation sanitaire compliquée que vit la Tunsie à cause de la propagation rapide et inquiétante des cas contaminations covid-19, a contraint les autorités tunisiennes à prendre des mesures urgentes telles que décréter un couvre-feu de 20 h à 5 h du matin sur tout le territoire tunisien, et reporter ou d’annuler toutes les manifestations et célébrations publiques dans les espaces ouverts ou fermés, et de resserrer l’application de tous les protocoles sanitaires.

Cette situation a également engendré un changement dans les conditions d’entrée sur le territoire tunisien. En effet, le président tunisien du Comité du confinement sanitaire au ministère de la Santé, Mohamed Rabhi a affirmé que tous les voyageurs entrant en Tunisie à partir de jeudi 1er juillet 2021 doivent présenter un test PCR négatif au Covid-19 avec un Code QR, réalisé moins de 72 h avant l’enregistrement.

Ainsi, tous les voyageurs en provenance de l’étranger, sans exceptions, y compris les personnes vaccinées ou celles ayant été contaminées, doivent être munies d’un test PCR négatif après avoir eu la confirmation que les vaccinés ou les personnes atteintes précédemment pouvaient être asymptomatiques et transmettre le virus.

Nouveau record des cas de contamination

Le ministère de la Santé tunsien a annoncé que 5921 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés sur 16.050 analyses effectuées en date du 29 juin 2021, soit un taux de positivité de 36,89 %.

Par ailleurs, avec 2261 nouvelles guérisons, le total s’est élevé à la même date, à 354.441 sur les 420.103 personnes ayant contracté le virus.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique dans le pays, le ministère rapporte que la pandémie a fait, jusqu’au 29 juin 2021, 14.959 morts après le recensement de 116 nouvelles victimes.