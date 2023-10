Entrée en service des agences BEA en France et Cote d’Ivoire à cette date

Dans la cadre du déploiement des banques algériennes à l’étranger, la Banque extérieure d’Algérie (BEA International France), de même que la banque algérienne en Côte d’Ivoire, devraient obtenir leurs agréments fin 2023, a fait savoir le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, lors de la Déclaration de politique générale du Gouvernement, présentée mardi devant l’Assemblée populaire nationale (APN).

Il est à rappeler également que les pouvoirs publics ont lancé en septembre dernier la banque Algerian union bank (AUB) en Mauritanie de même que Algerian bank of Senegal (ABS) qui a obtenu l’agrément de l’autorité monétaire de la zone monétaire des Etats de l’Afrique de l’Ouest (UMEAO), le 7 avril 2023. Elle a été inaugurée le 21 septembre dernier.

Pour ce qui est du projet de création d’une banque postale, indique la Déclaration, « il est en cours d’examen par les services des ministères chargés des finances et de la poste, en collaboration avec la Banque d’Algérie ».

Entrée en Bourse prochaine du CPA et de la BDL

En outre, dans cette même déclaration, le Premier ministre, Aimene Benabderrahmane, a annoncé que le Crédit populaire d’Algérie (CPA) et la Banque de développement local (BDL) entreront prochainement en Bourse, et ce dans le cadre des mesures de réforme du secteur financier et bancaire.

En effet, le CPA et la BDL ont été retenues pour procéder à leur introduction en Bourse et ce, dans le cadre de la réforme du marché financier et l’amélioration de la contribution de la bourse dans la mobilisation de l’épargne, notant que le processus de préparation de l’introduction du CPA en Bourse comprend plusieurs actions dont notamment le lancement de l’opération d’évaluation de la banque pour déterminer la valeur de son action et l’élaboration d’un plan de formation de l’ensemble des cadres qui accompagneront cette opération.