Entrée en Algérie sans visa : ce qui change pour les binationaux dès le 1ᵉʳ janvier

La mesure exceptionnelle autorisant les binationaux algériens à se rendre en Algérie sans passeport algérien valide ni visa arrive à son terme cette semaine. Sauf annonce de prolongation de dernière minute, elle prendra fin le mercredi 31 décembre 2025, entraînant un retour à l’application stricte de la réglementation ordinaire dès le 1ᵉʳ janvier 2026.

Depuis le début de l’année 2025, les ressortissants algériens détenteurs d’un passeport étranger valide pouvaient entrer et sortir du territoire national sans visa, à condition de présenter un passeport algérien ou une carte nationale d’identité biométrique et électronique (CNIBE), même expirés. Cette mesure dérogatoire concernait également les enfants mineurs de 15 ans ou moins, dépourvus de documents biométriques algériens, voyageant avec leurs parents.

Une mesure exceptionnelle qui expire le 31 décembre

Adoptée dans un contexte de forte demande consulaire, cette décision visait principalement à faciliter le retour des Algériens établis à l’étranger et à alléger la pression sur les services consulaires, notamment durant les périodes de vacances et de fêtes. Les autorités avaient alors précisé que cette disposition était accordée « à titre exceptionnel et dérogatoire » et limitée dans le temps, jusqu’au 31 décembre 2025.

Concrètement, cela signifie qu’à partir du 1ᵉʳ janvier 2026, les binationaux algériens devront impérativement être en possession d’un passeport algérien valide pour entrer en Algérie. À défaut, ils devront obligatoirement solliciter un visa algérien avec leur passeport étranger.

Aucune confirmation officielle d’une prolongation

À ce stade, aucune communication officielle n’a été faite par les autorités algériennes concernant une éventuelle reconduction de cette mesure pour l’année 2026. L’incertitude demeure donc totale pour les membres de la diaspora concernés.

Pourtant, plusieurs élus représentant les Algériens de l’étranger ont multiplié les appels en faveur de la prolongation, voire de la pérennisation de cette disposition. Les députés Tawfik Kheddim et Abdelouahab Yagoubi ont notamment plaidé pour le maintien de cette autorisation, estimant qu’elle répond à une réalité administrative et humaine vécue par de nombreux binationaux.

Le 20 décembre dernier, Tawfik Kheddim a ainsi renouvelé sa demande de permettre aux binationaux d’entrer en Algérie sur présentation d’un document algérien expiré, accompagné d’un passeport étranger valide. Une proposition similaire avait été formulée par Abdelouahab Yagoubi dans une lettre adressée au président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Vigilance recommandée aux voyageurs

En l’absence de décision officielle annonçant une prolongation, les binationaux algériens sont fortement invités à la prudence. Se rendre en Algérie après le 31 décembre sans passeport algérien valide ni visa pourrait entraîner des complications sérieuses aux postes de contrôle, dans les ports comme dans les aéroports.

En attendant une éventuelle annonce des autorités, la règle est donc claire : sans passeport algérien valide ou visa, l’entrée sur le territoire national ne sera plus autorisée à partir du 1ᵉʳ janvier 2026.

