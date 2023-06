« Entre un entraîneur titré et un autre sans titre, il y a un grand fossé », le CRB limoge Kouki

Sur un siège éjectable depuis plusieurs semaines, l’entraîneur tunisien du CR Belouizdad, Nabil Kouki, a été démis de ses fonctions.

En effet, la défaite face à ASO Chlef en finale de la Coupe d’Algérie fut l’échec de trop pour le technicien tunisien. Ne réussissant pas à accomplir les objectifs fixés par l’administration de Belouizdad en début de saison, Kouki a été contraint de jeter l’éponge.

En outre, le coach tunisien a signé un geste qui a déplu aux dirigeants du Chabab. Ainsi, Nabil Kouki n’a pas respecté le protocole de la cérémonie de la remise des médailles en refusant de se présenter sur l’estrade pour recevoir sa médaille. Un comportement qui a vite précipité la chute de Kouki.

« Aujourd’hui, on a vu la différence entre un entraîneur titré et un entraîneur qui n’a aucun titre en Algérie » les déclarations fortes du président du CRB

Se montrant très déçu après la défaite de son équipe en finale de la Coupe d’Algérie face à l’ASO Chlef, Mahdi Rabhi, président du CRB, n’est pas allé de main morte et a ouvertement critiqué l’entraîneur, Nabil Kouki.



Ainsi, Rabhi a dit,« Aujourd’hui, on a vu la différence entre un entraîneur titré et un entraîneur qui n’a aucun titre à son actif en Algérie. Il y a un énorme fossé entre cet entraîneur et monsieur Amrani qui décroche sa 5ᵉ coupe », dit-il au micro de la presse nationale.

Le président du CRB a ajouté, « Je suis très déçu du comportement de l’entraîneur. Il n’a pas respecté le protocole de la cérémonie de la remise du trophée. C’est un geste que je ne tolérerai. Il faut se respecter d’autant plus que le président de la République était présent », ajoute-t-il.