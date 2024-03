Entre stabilité et volatilité, quels sont les taux de change des devises ce 24 mars ?

Sur les marchés de change des devises étrangères, une dualité frappante se dessine entre la stabilité apparente des taux de change officiels et la volatilité tumultueuse du marché noir. Selon les cotations officielles de la Banque d’Algérie, du 21 au 25 mars 2024, l’euro se négocie à un taux d’achat de 146.68 dinars et un taux de vente de 146.75 dinars, tandis que le dollar américain reste stable à 134.19 dinars pour l’achat et 134.21 dinars pour la vente.

Pourtant, le contraste est saisissant sur le marché noir, où les écarts par rapport aux taux officiels sont considérables. L’euro s’échange à 234.00 dinars pour l’achat et à 236.00 dinars pour la vente, alors que le dollar américain atteint des sommets à 217.00 dinars pour l’achat et 220.00 dinars pour la vente.

Banque et marché informel : qu’en est-il des autres devises ?

D’autres devises présentent également des disparités significatives entre les marchés officiel et informel. Le dollar canadien s’établit à un taux de 99.67 dinars pour l’achat et 99.71 dinars pour la vente sur le marché officiel, mais grimpe à 156.00 dinars pour l’achat et 158.00 dinars pour la vente sur le marché noir.

De même, le dirham émirati affiche des écarts notables, s’échangeant à 36.53 dinars pour l’achat et à 35.55 dinars pour la vente sur le marché officiel de la Banque d’Algérie. Cependant, les cambistes du marché noir cèdent la monnaie émiratie contre 58.00 dinars algériens à l’achat et contre 60.00 dinars algériens pour la vente.

Cette dualité entre stabilité sur le marché officiel et volatilité sur le marché informel offre un aperçu complexe de la dynamique des devises en Algérie. Le tableau ci-dessous résume les taux de change pour ce dimanche 24 mars 2024 :