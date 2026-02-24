Entre soleil, pluie et vent, quel temps fera-t-il en Algérie ce mardi 24 février ?

La météo en Algérie pour ce mardi 24 février s’annonce globalement clémente, avec un soleil dominant sur la majorité des wilayas et un temps stable. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) confirment une journée largement ensoleillée, même si le sud-ouest devra composer avec des vents soutenus et un risque de tempêtes de sable. Ce contraste entre stabilité au nord et agitation localisée au sud illustre parfaitement la diversité climatique de notre pays.

Dans les régions nord, le ciel restera dégagé tout au long de la journée. Les habitants des zones côtières comme des régions intérieures profiteront d’une ambiance lumineuse et stable, propice aux déplacements et aux activités en extérieur.

Sur le littoral, les températures oscilleront entre 19 et 22 degrés. Une douceur agréable qui rappelle que la transition vers le printemps approche progressivement. À l’intérieur des terres, le mercure affichera des valeurs comprises entre 17 et 23 degrés, avec une sensation thermique confortable en milieu de journée.

Le vent soufflera de manière modérée dans ces régions, avec des rafales pouvant atteindre 30 km/h. Rien d’exceptionnel, mais suffisamment perceptible pour rafraîchir légèrement l’atmosphère, notamment en fin d’après-midi.

Prévisions météo en Algérie : quel temps fera-t-il au sud du pays ?

Dans le sud du pays, le soleil dominera également sans partage. Le ciel restera clair sur l’ensemble des régions sahariennes, offrant une visibilité généralement bonne en dehors des zones exposées aux vents forts.

Les températures varieront entre 21 et 31 degrés, confirmant une douceur bien installée en journée. Cette amplitude thermique reflète la dynamique habituelle du climat saharien, avec des journées relativement chaudes et des soirées plus fraîches.

En revanche, le vent se montrera nettement plus actif. Les rafales pourront atteindre 50 km/h dans plusieurs secteurs du sud-ouest, modifiant sensiblement les conditions de circulation et le ressenti thermique.

Vigilance météo « jaune »: vents forts et tempêtes de sable dans ces wilayas

Certaines wilayas devront faire preuve d’une attention particulière. Tindouf, Adrar, In Salah, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset et In Guezzam connaîtront des vents forts accompagnés de tempêtes de sable, selon le bulletin d’alerte des services météorologiques.

Dans ces zones, les rafales risquent de soulever d’importantes quantités de sable, réduisant la visibilité sur les axes routiers et compliquant les déplacements. Les automobilistes gagneront à adapter leur vitesse et à éviter les trajets non indispensables aux heures les plus exposées.

En résumé, la météo en Algérie ce mardi 24 février présentera un visage majoritairement ensoleillé et stable, notamment au nord. Le sud-ouest connaîtra toutefois une agitation plus marquée sous l’effet des vents forts et des tempêtes de sable. Une journée contrastée, mais globalement favorable sur une grande partie du territoire.