Entre pluies orageuses et canicule, quels sont les caprices de la météo pour ce 7 septembre ?

Ce week-end, les prévisions météo sont marquées par un contraste saisissant entre des pluies orageuses abondantes et une canicule persistante. Ce samedi 7 septembre 2024, plusieurs wilayas sont placées sous alerte en raison de ces conditions météorologiques variées.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un Bulletin Météorologique Spécial (BMS) qui place en vigilance « orange » les wilayas de Tindouf, Béni Abbès, Adrar, Timimoun et Béchar. Les quantités de pluie attendues dans ces régions devraient atteindre entre 20 et 40 mm. En cours depuis vendredi 6 septembre 2024 à 14h, ce BMS restera valable jusqu’au samedi 7 septembre à 3h00.

🟢 À LIRE AUSSI : Voyager en Algérie en 2024 : Qui peut entrer sans visa ?

En outre, les services de Météo Algérie ont aussi placé en vigilance jaune pour des risques de pluie et d’orage les wilayas d’Alger, Souk-Ahras, Ouargla, Tipaza, El-Oued, Tissemsilt, In-Guezzam, Laghouat, Relizane, Béjaïa, Bordj-Badji-Mokhtar, Mila, Tamanrasset, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, In-Salah, Tizi-Ouzou, Batna, Sétif, Djanet, Illizi, Constantine, Jijel, Khenchela, Aïn-Defla, Boumerdès, Mascara et Blida.

BMS – Canicule en Algérie : quelles sont les wilayas concernées ?

Ce week-end, les conditions météorologiques continuent d’afficher un contraste marqué en Algérie. Malgré l’apparition de pluies annonçant un avant-goût de l’automne, la canicule persiste, affectant plusieurs régions du pays. Selon les dernières prévisions de Météo Algérie, un temps chaud à caniculaire sera au rendez-vous, notamment dans les régions côtières et proches côtières de l’Ouest ainsi que dans les régions côtières de l’Est.

D’ailleurs, un Bulletin Météo Spécial (BMS) de l’Office National de la Météorologie (ONM) est en cours de validité ce samedi 7 septembre, plaçant en vigilance orange « canicule » les wilayas de Skikda, Annaba et El Tarf. Les températures dans ces régions atteindront des niveaux élevés, avec des maximales oscillant entre 40 °C et 42 °C et des minimales se situant entre 24 °C et 28 °C.

De plus, Météo Algérie prévoit également des températures élevées dans d’autres régions du pays. Sur les zones côtières et intérieures, le mercure pourrait grimper entre 32 et 42 °C, tandis que dans les régions sahariennes, les valeurs attendues varient de 29 à 41 °C.

Bulletin météo du samedi 7 septembre : quel temps prévoir aujourd’hui ?

Ce samedi, les prévisions météo annoncent un ciel généralement voilé à couvert sur les régions de l’Ouest et du Centre, avec des pluies locales, parfois accompagnées d’orages, notamment sur les régions intérieures et les hauts plateaux.

À l’Est, un ciel généralement voilé dominera les prévisions de la journée, mais les orages resteront moins fréquents. L’après-midi, les nuages s’intensifieront sur les hauts plateaux et les Aurès, où des orages isolés pourront occasionner des pluies locales.

🟢 À LIRE AUSSI : Genshin Impact, le jeu vidéo à succès introduit un personnage inspiré par l’Histoire algérienne

Du côté des régions sahariennes, le ciel restera voilé à localement couvert sur le Sud-Ouest, le Nord Sahara et la région des Oasis. Des pluies orageuses pourraient également se manifester dans ces zones. Une tendance similaire affectera aussi l’extrême Sud et le Sud du Sahara oriental, avec des pluies locales durant l’après-midi. Pour les autres régions sahariennes, un ciel principalement dégagé à partiellement voilé prévaudra.