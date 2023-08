Entre les sites des annonces et le marché, un revendeur dévoile l’écart dans les bénéfices (vidéo)

Un revendeur de voitures d’occasion est revenu sur ses expériences de ventes sur les sites spécialisés et le marché d’automobiles, dévoilant, par la même occasion, les différences des prix entre ceux affichés sur les sites spécialisés et le marché d’automobiles d’occasion.

En effet, dans une vidéo de la chaîne YouTube, Dzair Tube, un homme est revenu sur les prix affichés sur les sites de vente de voitures d’occasion, et ceux du marché d’automobiles.

Ainsi, le revendeur a dit, « J’ai vendu une Ranaut Kangoo 2021 la semaine passée. J’ai fait une annonce sur le site spécialisé. Après une premiere offre, je l’ai vendu à une autre personne, qui m’a appelé dans la foulée, et qui a proposé un prix nettement supérieur. », dit-il. Alternative de plus en plus en vogue, beaucoup d’automobiles font l’acquisition de leurs voitures en surfant sur la toile.

Revenant sur la vente de son ancien véhicule, l’homme a dit, « Sur le site, ils m’ont proposé la somme de 350 millions de centimes. Or, cette offre ne m’a pas convaincu. Une autre personne m’a contacté et elle m’a proposé 430 millions. Affaire conclue », ajoute-t-il.

Sur les raisons de cet écart, estimé dans ce cas particulier à 800.000 dinars, le revendeur a dit, « Il y a des gens qui t’appellent juste pour avoir une idée sur les prix. Ils ne sont pas de vrais acheteurs. Il y en a d’autres qui prétendent être des fins connaisseurs et sont à l’affût des bonnes occasions. D’autres, encore, n’ont même pas d’argent pour acheter et n’existent pas à appeler », indique-t-il.

Sur internet ou sur le « réel » marché, pas de refuge face la flambée des prix !

Au micro du journaliste de Dzair Tube, le revendeur est revenu, en outre, sur sa vente en-cours. Il dit, « Actuellement, j’aimerais ventre cette Suzuki Alto. Ils m’ont offert 115 millions de centimes après une première offre de 100 millions, à 30 minutes d’intervalle », explique-t-il.

Face à ces prix de moins en moins accessible, le revendeur a dit, « Une QQ coûte actuellement 100 millions. À sa sortie, elle n’était pas affichée à ce prix. Les gens de la classe moyenne ne peuvent pas faire l’acquisition d’une voiture pour le moment. » ajoute-t-il.