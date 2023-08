Entre l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, quelle est la destination préférée des Français ?

Chaque mois, le baromètre Orchestra établit un classement des destinations préférées des Français et les plus vendues pendant cette période. En effet, pour le mois de juillet dernier, un nouveau classement a été publié et fat état des 20 destinations préférées des Français.

Ce nouveau classement qui prend la forme d’un Top 20, a élu la France métropolitaine comme la destination préférée des Français pour le mois de juillet dernier. En deuxième position se classe l’Espagne, avec une légère évolution du volume d’affaire de 4% par rapport à la même période de l’année précédente en 2022.

Voyager au Maghreb : quelle est la destination préférée des Français ?

Le baromètre Orchestra a placé la Tunisie en 3ᵉ position du classement des destinations les plus vendues en juillet 2023. Suivie par la Grèce en 4ᵉ position, l’Égypte en 6 place et le Maroc en septième position de ce classement, publié par l’écho touristique.

Par ailleurs, l’Italie se glisse en 8ᵉ place de cette liste, avec un volume d’affaire de +16%. Tandis que la République dominicaine occupe la 9ᵉ place devant le Portugal qui se positionne en 10ᵉ place de ce classement. Le top 20 d’Orchestra place l’Île Maurice en 11ᵉ place, suivie par la Thaïlande et le Mexique en 12ᵉ et 13ᵉ place, respectivement.

Outre ces destinations, ce classement se poursuit avec la Tanzanie occupe la 14ᵉ place, les USA se place en 15ᵉ position, la Martinique en 16ᵉ place. Par ailleurs, ce top 20 des destinations préférées des Français en juillet 2023 comprend la Croatie en 17ᵉ position, la Jordanie en 18ᵉ, les Émirats arabes unis en 19 et enfin la Finlande en 20ᵉ et dernière place de cette liste.

Comme vous pouvez le constater, ce classement ne comprend aucune trace de l’Algérie, ce qui fait que le pays ne compte pas parmi les destinations choisies par les Français pour y passer l’été. Et pourtant, l’Algérie fait des efforts pour promouvoir son tourisme et séduire davantage de voyageurs étrangers.

