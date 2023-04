Entre l’Algérie et le Maroc, Sami Tlemcani (Chelsea) revient sur son choix

Le gardien de but de Chelsea, Sami Tlemcani, est revenu sur son choix de jouer pour Algérie. Il répond encore une fois à ceux qui ont critiqué son choix sportif.

Le 27 février dernier, le gardien de but de Chelsea, Sami Tlemcani, a annoncé son choix de représenter l’Algérie sur le plan international. Et ce, au détriment du Maroc et de la France. Dans une interview exclusive accordée à « Onze Mondial », le jeune portier de 19 ans revient sur son choix. Il a saisi l’occasion de répondre aux Marocains qui disent que le joueur a opté pour l’Algérie car il est convaincu qu’il n’a pas sa place chez la sélection nationale marocaine A.

« Je voulais représenter ce maillot depuis petit, ça n’a aucun rapport avec le fait d’être opportuniste. Si les gens veulent connaître la vraie histoire, une semaine avant que je ne choisisse l’Algérie, le coach des gardiens du Maroc, Omar Harrak, m’a appelé. Il voulait me rencontrer à Londres pour discuter en vue d’une future sélection avec les A. Et même après l’annonce de mon choix pour l’Algérie, il m’a envoyé un message vocal pour me dire qu’il respectait ma décision ». Dira-t-il.

« Je ne suis pas un provocateur »

En réponse aux Marocains, Sami Tlemcani affirme qu’il n’avait jamais l’intention de les provoquer par ses publications sur les réseaux sociaux.

« Certains supporters ont trouvé que ma communication ressemblait à de la provocation alors que pas du tout. Ce n’était vraiment pas le cas. J’ai juste voulu montrer ma fierté de jouer pour l’Algérie. C’est quelque chose que j’ai depuis tout petit. C’est un rêve de rendre mon père fier, ma famille fière. Pour moi, c’était juste synonyme de fierté de l’afficher sur les réseaux et pas de la provoc. Je ne comprends pas pourquoi les gens s’acharnent ».

A noter que Sami Tlemcani a été retenu en sélections jeunes du Maroc. Il compte même une convocation chez les A, lorsque Vahid Halilhodzic était sélectionneur.

En février dernier, l’ex-international U16 de l’équipe de France, a annoncé avoir signé un document administratif auprès de la FIFA pour le changement de nationalité sportive en faveur de l’Algérie.