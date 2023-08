Entre l’Algérie et la France, Rayan Cherki lâche un indice sur son choix

« Inchalah », répondra Rayan Cherki à des enfants d’origine algérienne lui ont supplié de rejoindre l’équipe d’Algérie. Éligible pour la France, l’Algérie ou encore l’Italie, le Lyonnais n’a pas encore tranché sur le pays qu’il va représenter sur le niveau international.

Si certains binationaux sont pressentis à renforcer bientôt les Verts, entre autres Yacer Laroussi et Amine Gouiri, d’autres planent le suspense concernant l’identité du pays qu’ils vont représenter sur le niveau international. Comme est le cas, d’ailleurs, avec Rayan Cherki.

Disposant d’une triple-nationalité, le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais est éligible pour la France, l’Algérie et l’Italie. Les Bleus, les Verts ou la Squadra Azzura ? Le jeune joueur de 20 ans n’a pas encore tranché.

Dans une récente vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on voit des enfants, d’origine algérienne, qui ont accosté Cherki à sa sortie du stade. Lorsqu’ils lui ont supplié d’opter pour l’équipe d’Algérie, le Lyonnais répondra : « Inchalah ». Est-ce un premier signe de son souhait de rejoindre les Fennecs ? On en saura dans un proche avenir.

– « Cherki stp choisis l’Algérie »

– « InshAllah InshAllah »

🇩🇿🫣 pic.twitter.com/X0sK5LqTcu — la roue libre (@zerroukista) August 13, 2023

Le coup de gueule de Cherki après la défaite face à Strasbourg

L’Olympique Lyonnais a entamé le championnat de Ligue 1, version 2023/2024, sur une mauvaise note. En effet, il a concédé une défaite face au RC Strasbourg, sur le score de deux buts à un, en déplacement.

Excédé par ce premier revers, Rayan Cherki a fait part de sa colère. « Il y a énormément de déception. On en a marre de subir à chaque fois. Je tiens à dire que c’est ni de la faute du staff, ni du coach, c’est nous sur le terrain. Au bout d’un moment, on met les bons ingrédients en entame, pendant le match. Il y a toujours une petite erreur qui fait qu’on ne peut pas gagner les matchs ». A-t-il déclaré au micro de Prime Video.

« Aujourd’hui, la déception est immense, a-t-il poursuivi. C’est de la colère. On a travaillé pendant un mois et demi pour ce match. Aujourd’hui, on ne doit pas perdre ce genre de match ». A-t-il ajouté.