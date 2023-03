Entre l’Algérie et la France, Maxime Lopez a tranché

Apparemment, Maxime Lopez n’a pas la sélection nationale algérienne dans un coin de la tête. Son objectif, c’est plutôt l’équipe de France. C’est la raison pour laquelle il fera en sorte de rejoindre un grand club qui sera un tremplin vers les Bleus.

La fédération algérienne de football et le sélectionneur national Djamel Belmadi ont réalisé un grand coup en ce début de l’année 2023. En effet, ils ont réussi à convaincre certains joueurs binationaux d’opter pour l’Algérie. Il s’agit de Jaouan Hadjam, Rayane Ait-Nouri, Baderedine Bouanani et Houssem Aouar.

Cela a ouvert les portes aux spéculations quant à la venue imminente d’autres jeunes pépites franco-algériennes pour renforcer la bande à Djamel Belmadi. On peut citer, entre autres, Maxime Lopez. Mais visiblement, ce dernier n’a pas la sélection nationale dans un coin de la tête.

« L’Equipe de France est toujours mon objectif »

En effet, et dans une interview accordée à « Le Club des 5 », le milieu de terrain de Sassuolo affirme que son objectif reste l’Equipe de France. « « Oui, c’est un objectif que j’ai vraiment en tête ». Dira-t-il d’emblée.

Et d’ajouter : « J’ai vraiment envie de vivre ce genre de choses, mais je suis conscient qu’il y a du monde (…) Après moi, j’ai peut-être un profil qui est atypique, différent de la moyenne. Après, ça dépendra de plein de choses. Mais à aucun moment je ne me dis dans ma tête que je n’y serai jamais. Je sais que c’est possible et je vais tout faire pour le réaliser ».

Enfin, le franco-algérien s’inspire d’un ex-international français pour rejoindre les Bleus. « Jordan Veretout est l’exemple parfait. Il a fait Nantes, puis Fiorentina, puis la Roma et a ensuite saisi sa chance. Là, il est régulier à l’OM et joue en équipe de France ».

Né le 4 décembre 1997 à Marseille, Maxime Lopez est un milieu de terrain formé à l’Olympique de Marseille. Depuis 2020, il évolue en Serie A avec Sassuolo. Il compte 3 sélections chez la sélection française U20 et 13 avec les U23. Il attend toujours une convocation de Didier Deschamps pour représenter les Bleus sur le niveau international.