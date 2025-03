Entre l’Algérie et la France, Maghnes Akliouche répond

Entre l’Algérie et la France, Maghnes Akliouche n’a toujours pas tranché. La pépite de l’AS Monaco fait toujours durer le suspense concernant son avenir international, tout comme le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki.

Parmi les joueurs binationaux que convoite la Fédération algérienne de football, c’est Maghnes Akliouche. Né en France de parents algériens, il a fait toutes les jeunes sélections françaises, mais il est toujours éligible pour l’Algérie.

Seulement, et jusqu’au moment où nous mettons sous presse, il n’a pas encore tranché sur son avenir international. Entre l’Algérie et la France, il fait toujours durer le suspense. Apparemment, il attend (désespérément) un appel de Didier Deschamps, mais il ne ferme pas la porte aux Verts.

« J’ai fait toutes les catégories de jeunes en équipe de France, j’ai connu des moments importants aux Jeux Olympiques, on a réussi à ramener une médaille mais voilà maintenant mon objectif, c’est de donner le meilleur de moi-même avec Monaco et pour la suite, on verra », a-t-il confié, dans une interview accordée à l’émission sportive diffusée sur TF1, Téléfoot.

Rappelons que la pépite de l’AS Monaco (23 ans) ne fait, pour le moment, pas partie des plans de Didier Deschamps, tout comme l’autre milieu de terrain franco-algérien de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki. « Je vous voyais venir. Et avec qui sont-ils en concurrence ces joueurs-là ? Il y a déjà des joueurs à ces postes-là », dira le sélectionneur des Bleus le 14 février dernier.

Akliouche flatté par l’intérêt du PSG

Maghnes Akliouche est l’une des révélations de Ligue 1 cette saison. Le joueur originaire de Tremblay-en-France affiche des statistiques impressionnantes avec 5 buts et 8 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues.

L’attaquant de l’AS Monaco s’est particulièrement distingué lors de rencontres prestigieuses face à des clubs de premier plan comme le FC Barcelone, Benfica et le Paris Saint-Germain. Ses performances remarquables n’ont pas échappé aux recruteurs parisiens, qui l’ont inscrit sur leur liste de joueurs potentiellement recrutables.

Lors de son interview exclusive accordée à l’émission Téléfoot, le joueur a eu l’occasion de s’exprimer sur l’intérêt manifesté par le club de la capitale. Cette attention particulière du PSG témoigne de la progression fulgurante d’Akliouche, qui s’affirme comme l’un des espoirs les plus prometteurs du championnat français.

« Le PSG, c’est toujours flatteur et c’est l’un, voire le meilleur club de France. Bien sûr, c’est flatteur, mais comme je l’ai dit, je suis concentré aujourd’hui sur l’AS Monaco et on a des échéances très importantes », dira-t-il.