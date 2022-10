Entre l’Algérie et la France, Léris a fait son choix

Djamel Belmadi pourra désormais compter sur le milieu de terrain de la Sampdoria, Mehdi Léris. Disposant de double nationalité, française et algérienne, le joueur de 24 ans a décidé d’opter pour les Verts.

Il est jeune (24 ans), il évolue à la Serie A avec l’UC Sampdoria et dispose de la double nationalité française et algérienne. Mehdi Léris, puisque c’est de lui qu’il s’agit, qui est né d’un père français et une mère algérienne a fait son choix concernant la sélection nationale qu’il va représenter sur le plan international. En effet, il a opté pour le Verts.

« Lors des dernières discussions qu’on a eues, j’estimais que je n’avais pas assez de temps de jeu pour réclamer une place en équipe nationale d’Algérie. Je pense que pour postuler à une place dans ce groupe pétri de qualités, il faut au moins être prêt et enchainer un maximum de matchs avec son club…C’est d’abord, une grande responsabilité. A l’époque quand j’étais un peu plus jeune, je ne me voyais pas jouer avec cette équipe championne d’Afrique. Maintenant que j’enchaine les matchs en Serie A, je me sens en mesure d’apporter plus de concurrence. Je suis capable à donner quelque chose pour l’Equipe nationale ». A-t-il confié dans une interview accordée pour nos confrères de « Le Buteur ».

Le jeune joueur évoque également les raisons qui l’ont incité à faire son choix. « Je suis né en France, donc je suis aussi Français. Mais comme je possède cette opportunité de jouer pour l’une des deux sélections, je ne me pose pas de questions et fonce pour mon pays d’origine. Je ne vous cache pas que le fait de penser à représenter l’Algérie est aussi une fierté car j’ai ma mère qui est Algérienne et qui sera toujours fière de voir son fils jouer pour son pays ».

Léris aura bientôt son passeport algérien ?

Mehdi Léris a également confié à nos confrères de « Le Buteur » qu’il a d’ores et déjà entamé les procédures pour retirer son passeport algérien.

« Pour ma part, j’ai déjà entamé la procédure. Comme je ne suis pas concerné par le changement de nationalité sportive étant donné que je n’ai pas joué en équipe de France, je tâcherai de faire mes papiers rapidement pour obtenir mon passeport. Après, cela dépendra des choix du coach ». Dira-t-il.

Le milieu de terrain de l’UC Sampdoria affirme qu’il répondra favorablement à l’appel de Djamel Belmadi. « S’il décide de me faire appel, je viendrai avec plaisir, sinon à moi de travailler plus pour le convaincre. A moi de jouer un maximum de matchs et enchainer les performances en Serie A, et attendre l’appel du coach Belmadi. S’il me convoque, je serai fier et honoré bien entendu ».

A noter que Mehdi Léris évolue en championnat depuis neuf ans. En effet, il avait intégré les jeunes catégories du Chievo Verone en 2013. Après un court passage à la Juventus en 2016, il était revenu à Chievo Verone en 2017. Il évolue à la Sampdoria depuis 2019. Lors de la saison écoulée, il a été prêté à Brescia Calcio pour une saison, où il a disputé 36 matchs et inscrit 2 buts.