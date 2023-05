Entre la France et l’Algérie, le fils de Zidane dévoile sa préférence

Alors qu’une rumeur s’est répandue sur la toile concernant l’avenir du fils de Zinédine Zidane, une déclaration du principal concerné a mis terme aux spéculations.

En effet, le portier du club basque d’Eibar, Luca Zidane, a dévoilé ses intentions pour la suite de sa carrière. Ainsi, le gardien du club pensionnaire de la deuxième division professionnelle en Espagne a tenu à affirmer qu’il tient sa préférence pour sa carrière internationale.

Se confiant au micro du journal français l’Equipe, Luca Zidane a indiqué, « Il y a beaucoup de choses qui sont encore permises. J’aimerais connaître la Ligue 1 un jour. C’est un objectif, comme celui de croire aux Bleus. » dit-il. Une déclaration qui met fin aux nombreux appels de phare que le public algérien a pu constater sur les réseaux sociaux du gardien de but formé au Réal Madrid.

Malgré quelques signes d’intérêt, le gardien de but, Luca Zidane, ne rejoindrait potentiellement pas l’équipe d’Algérie. La hype de voir, enfin, un Zidane en sélection algérienne s’est vite estompé avec la déclaration de Luca Zidane au journal l’Equipe.

Or, certains s’obstinent à croire que Luca Zidane n’a pas scellé son avenir à l’international malgré sa récente déclaration. Donnant sa priorité à l’équipe de France, Luca Zidane s’éloigne nettement des radars des Fennecs.

Par contre si il flop et qu’il choisisse l’Algérie comme 2éme option j’espère on lui dit un Big non

