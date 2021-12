Entre la CAN et le Mondial, Ramy Bensebaini a fait son choix

Les Champions arabes restent toujours sous le feu des projecteurs, et ce, depuis leur couronnement du titre de l’édition 2021 de la Coupe Arabe de la FIFA au Qatar, lors de la soirée de samedi dernier, au Stade Al-Bayt.

À cet effet, plusieurs noms dans le monde du ballon rond, à l’instar du sélectionneur national Djamel Belmadi, le capitaine des Verts et la star de Manchester City Riyad Mahrez, mais aussi ses coéquipiers de l’équipe A, ont tenu à féliciter leurs homologues de l’équipe A’ pour ce magnifique exploit.

Maintenant, c’est bien le défenseur des Fennecs, Ramy Bensebaini, qui fait l’éloge des hommes de Madjid Bougherra. S’exprimant à cet effet, ce dernier a été surpris par la haute performance d’un certain nombre de joueurs locaux, lors de la compétition de la Coupe Arabe.

Bensebaini choisit de gagner la prochaine Coupe d’Afrique

Interrogé sur son choix entre la prochaine Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Bensebaini a clairement répondu : « s’ils me choisissent entre la deuxième Coupe d’Afrique et la qualification pour la Coupe du Monde, je choisirai de gagner la Coupe d’Afrique dans l’espoir de participer à la Coupe du Monde 2026».

Par ailleurs, le natif de Constantine n’a pas manqué a exprimé son étonnement quant au haut niveau des joueurs de l’équipe A’ de Bougherra, en lançant : « la grande performance de ces jeunes joueurs algériens, donnera des solutions supplémentaires et un choix varié au sélectionneur Djamel Belmadi. Il n’y a pas de différence entre les deux compositions, ni entre un footballeur local et professionnel».