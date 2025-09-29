Entre fake news et propagande : la vérité sur l’affaire Nacer El Djinn

Dans son édition de ce lundi 29 septembre, le quotidien arabophone El Khabar a consacré sa une à un article controversé publié par le site espagnol El Confidencial. Signé par le journaliste Ignacio Cembrero, ce papier reflète, selon El Khabar, un alignement manifeste sur les thèses marocaines à travers un discours ouvertement hostile à l’Algérie. Le média souligne que l’article n’était en réalité qu’un assemblage de fausses informations, dont la plus marquante affirmait que l’ancien directeur général de la Direction générale de la sécurité intérieure se trouvait à Alicante, en Espagne, alors que des sources fiables confirment qu’il n’a jamais quitté le territoire national.

La campagne de désinformation ne s’est pas arrêtée là, souligne le même média, puisqu’elle a également visé le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, dans une tentative flagrante de faire pression sur Madrid et d’influencer ses orientations politiques.

Selon le quotidien El-Khabar, cette offensive médiatique orchestrée par les relais d’El Confidencial porte en réalité la marque du Makhzen et de ses appareils connus pour la fabrication de mensonges. Une méthode habituelle dès lors qu’il s’agit de perturber l’Algérie ou de faire chanter les partenaires de l’Espagne.

L’impact des fausses informations sur l’Algérie

Le même média ajoute que le site en question a publié « son faux scoop » de manière sensationnaliste, prétendant une « fuite spectaculaire » de l’ancien patron des services de renseignement intérieur, le général Abdelkader Haddad (connu sous le nom de Nacer El Djinn), vers l’Espagne, en traversant l’autre rive de la méditerranée comme un migrant clandestin.

À cet effet, « El-Khabar » dénonce « une propagande » visant l’Algérie et ses institutions sécuritaires, dans le but de créer une image mensongère d’un prétendu conflit interne. Notant que cet article fallacieux, qui reprend des thèses malveillantes, s’inscrit dans une série de campagnes médiatiques menées par les cercles du Makhzen et leurs relais, habitués à fabriquer de prétendus « scoops » afin de ternir l’image de l’Algérie et de saper sa stabilité.

La désinformation à l’échelle internationale

Le média arabophone affirme, sur la base d’informations fiables, que « Nacer El Djinn » n’a jamais quitté le territoire national. Ce récit n’apparaît donc que comme une pure invention médiatique visant à tromper l’opinion publique espagnole et internationale.

Le même média dénonce également « des manipulations médiatiques », dont l’objectif essentiel est de perturber la position constante de l’Algérie sur les dossiers régionaux, notamment son soutien au droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, et de fragiliser la confiance entre Alger et ses partenaires européens.

Dans ce même sillage, El-Khabar s’en prend au média français Le Monde. Ce dernier, « est, lui aussi, tombé dans le piège de ce mensonge », en reprenant l’affaire comme un fait avéré et en déroulant des récits fantaisistes sur de prétendus conflits de clans au sein du pouvoir algérien. « Une attitude qui pose des questions sur sa crédibilité journalistique et sur son alignement sur des campagnes hostiles à l’Algérie », ajoute le média algérien.

De plus, El Khabar relève que la désinformation ne s’est pas cantonnée aux médias traditionnels : elle a débordé sur les réseaux sociaux, où certains activistes se sont empressés de recycler ces intox, portés tantôt par une légèreté journalistique, tantôt par des arrière-pensées politiques douteuses.

« Plus grave encore, certains individus se présentant comme des « opposants » aux autorités algériennes, installés en Europe, ont contribué à amplifier l’affaire, tentant d’en tirer profit pour attiser l’opinion publique et ternir l’image des institutions de l’État, sans même s’interroger sur la véracité de ces récits fantaisistes », rapporte encore El-Khabar.

L’importance de la vérité face aux mensonges médiatiques

Dans son article, El-Khabar assure que « ces campagnes répétées contre l’Algérie, ses institutions et ses symboles, démontrent que la cible n’est plus seulement quelques plumes connues pour leur hostilité, mais qu’il s’agit désormais d’un système coordonné impliquant des médias occidentaux, des plateformes numériques et des voix stipendiées à l’étranger, dans un agenda qui recoupe clairement les thèses du Makhzen et de ses relais médiatiques ».

Enfin, le quotidien national persiste sur le fait que la seule vérité est que ce prétendu “incident de harga” n’a jamais eu lieu et que l’intéressé n’a jamais quitté le territoire national. Avant de conclure sur une question : « jusqu’à quand les médias occidentaux, complices de cercles coloniaux bien connus et de leurs relais dans la région, continueront-ils à servir d’instrument dans la fabrication de mensonges contre l’Algérie ? ».

