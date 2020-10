Entre cinq à dix pays arabes prêts à normaliser leurs relations avec Israël, selon Trump

Le président américain Donald Trump a annoncé hier mardi qu’au moins cinq nouveaux pays arabes finiraient par « définitivement » normaliser leurs relations avec l’Israël.

En effet, interrogé par des médias sur la possibilité de voir de nouveaux accords après ceux signés avec les Émirats, Bahreïn et le Soudan, Donald Trump a affirmé : « Il est sûr que nous aurons au moins cinq pays, et probablement neuf ou dix au total. Nous allons en avoir beaucoup, et je pense que nous les aurons tous », a affirmé le locataire de la Maison Blanche, indiquant que de tels accords seraient finalisés « pour la plus grande partie après les présidentielles Américaines », prévues le 3 novembre prochain.

Le premier homme des États-Unis d’Amérique s’est montré heureux et satisfait par les signatures de ces pactes qualifiants ces dernières « d’énorme victoire pour la paix dans le monde », en déclarant « Nous avons beaucoup de travail en ce moment et je suis impliqué dans tous les pourparlers. Il est beau de voir la paix au Moyen-Orient, sans voir la moindre goutte de sang [versée] ».

Pour rappel, Donald Trump a annoncé vendredi dernier la normalisation des relations entre Israël et le Soudan, il s’agit troisième pays arabe depuis août à normaliser ses relations avec l’État hébreu, après les Émirats arabes unis et Bahreïn.

Ch.Laib