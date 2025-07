Entre brunchs gourmands et soirées BBQ, vivez l’été autrement au Hyatt Regency Algiers

À deux pas du terminal international d’Alger, niché dans un écrin de verdure moderne et raffiné, le Hyatt Regency Algiers Airport signe une saison estivale pleine de promesses. Avec son atmosphère élégante, son sens de l’hospitalité et son ouverture sur l’extérieur, l’hôtel s’impose comme une véritable destination de vie, à la croisée des chemins entre affaires et détente. Cet été, il réinvente ses rendez-vous phares avec une programmation repensée autour de ses espaces les plus prisés, à savoir sa terrasse et sa piscine extérieure.

Dès le mois de juillet, l’établissement donne le ton avec le grand retour des brunchs du samedi, désormais enrichis dans un esprit encore plus festif et familial. De 10h à 15h, la terrasse se transforme en havre de convivialité.

Familles et groupes d’amis y retrouvent une ambiance joyeuse et détendue, autour d’un buffet généreux, de coins smoothies vitaminés, de stations culinaires créatives et de multiples animations. Les enfants profitent d’activités ludiques pendant que les plus grands s’initient à des séances de yoga ou se laissent porter par les notes d’un groupe live. Une véritable parenthèse sensorielle et estivale qui s’adresse à tous les sens.

Profitez d’une ambiance chic et détente avec les soirées BBQ du Hyatt Regency Algiers

À la tombée de la nuit, le Grill & Chill entre en scène. Ces soirées BBQ, devenues emblématiques au fil des saisons, reviennent dans un format revisité, encore plus immersif. Au menu, vous trouverez des grillades savoureuses, des produits de la mer grillés, ainsi que des fruits frais, le tout sublimé par une ambiance lounge sous les étoiles et une vue imprenable sur les jardins illuminés. La musique live apporte cette touche d’énergie douce qui fait toute la différence, transformant un simple repas en véritable expérience culinaire et émotionnelle.

Mais le Hyatt Regency Algiers ne s’arrête pas là. L’hôtel propose également des formules brunch & nuitée ou BBQ & hébergement, pensées pour la clientèle locale et la diaspora algérienne de passage. Ces packages permettent de vivre une escapade de luxe sans quitter la ville, le temps d’un week-end ou d’une soirée. Pour prolonger la magie, les afterworks prennent le relais en semaine, avec des formules snacks et boissons à déguster au bord de la piscine, agrémentées de jeux de société dans une ambiance musicale et détendue.

Entre son service reconnu pour son excellence, sa piscine intérieure parmi les plus belles de la capitale et une programmation estivale pensée pour séduire toutes les envies, le Hyatt Regency Algiers s’impose comme une référence incontournable de l’été 2025. Bien au-delà des standards classiques de l’hôtellerie, il incarne l’alliance réussie entre raffinement, détente et plaisir partagé.