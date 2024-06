Enseignements et directives pour les épreuves du baccalauréat session 2024

Le jeudi soir, le Ministre de l’Éducation Nationale, Abdelhakim Belaabed, a présidé une conférence nationale depuis le siège du ministère à El Mouradia. Cette conférence, organisée par visioconférence, a réuni des cadres de l’administration centrale, le secrétaire général de l’Office National des Examens et Concours, ainsi que les directeurs de l’éducation.

La conférence a été consacrée à la présentation d’instructions et de directives concernant les différentes opérations liées à l’examen du baccalauréat session 2024, ainsi qu’aux travaux de fin d’année scolaire.

En ouverture de la réunion, le ministre a salué les efforts de tous ceux qui ont contribué à l’organisation de l’examen du brevet d’enseignement moyen (BEM) session 2024, en soulignant qu’il s’est déroulé dans des conditions très satisfaisantes, selon tous les témoignages.

Le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer la vigilance et la prudence, en veillant à une organisation optimale et à la création de conditions favorables pour que les candidats passent l’examen du baccalauréat session 2024 en toute sérénité.

Gestion des opérations de fin d’année scolaire

Le ministre a également mis l’accent sur l’importance de suivre et de mener à bien toutes les opérations liées à la fin de l’année scolaire. Il a donné des directives spécifiques à cet égard, notamment :

Préparer les évaluations compensatoires pour l’examen d’évaluation des acquis de l’enseignement primaire, prévues les 23 et 24 juin prochains, et délivrer les certificats et carnets d’évaluation des acquis à tous les élèves à la date prévue du 27 juin 2024.

Assurer une large information des élèves concernés par les examens de rattrapage dans les trois cycles d’enseignement, en précisant les dates de ces examens et les modalités organisationnelles correspondantes.

Inscription en première année de l’enseignement primaire

En ce qui concerne les inscriptions en première année de l’enseignement primaire, et après l’échéance des inscriptions, le ministre a souligné que les parents doivent télécharger l’accusé de réception de la demande d’inscription à partir de jeudi dernier via leurs comptes sur le système d’information du ministère de l’Éducation nationale, et suivre les instructions qui y sont indiquées.

Concernant les examens professionnels prévus pour le 13 juillet 2024, le ministre a ordonné de veiller à informer les employés sur le contenu de la circulaire relative à ces examens, notamment les conditions et modalités de participation, ainsi que les dates et lieux de déroulement.