Enseignement supérieur : Voici les nouvelles filières qui attendent les étudiants à la rentrée 2026-2027

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présenté une série de nouvelles spécialités pour l’année universitaire 2026/2027. L’objectif est d’adapter les formations aux mutations technologiques et aux besoins réels de l’économie.

Ainsi, Baddari a dévoilé, ce mardi, un ensemble de nouvelles spécialités destinées aux admis au baccalauréat, session 2026. L’annonce intervient lors d’une conférence de presse du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, consacrée à une nouvelle étape dans la modernisation du système universitaire national.

Ces nouvelles spécialités s’inscrivent dans la stratégie du secteur et traduisent une vision assumée : ajuster l’offre de formation aux besoins réels de l’économie nationale, à l’heure où les mutations technologiques redessinent en profondeur le monde du travail.

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Le but est de répondre aux exigences des métiers émergents, booster l’employabilité des diplômés et faire de l’université un véritable moteur de compétences hautement qualifiées, capables de porter les défis du développement et de l’économie de la connaissance.

Les nouvelles spécialités de l’année universitaire 2026/2027

Le programme d’études s’enrichit de disciplines de pointe, axées sur l’intelligence artificielle, la transition écologique et les technologies de santé :

Économie circulaire et recyclage

Urbanisme intelligent (Spécialiste en villes intelligentes)

Agriculture numérique

Intelligence artificielle médicale (Diagnostic, imagerie médicale, pronostic)

Science des données génomiques (Bio-informatique / Data génétique)

Ingénierie des molécules intelligentes

Conseiller en génétique

Intelligence artificielle (Tronc général)

Transformation numérique

Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

Protéines et semences

Physique quantique

Interopérabilité des systèmes d’information

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Double diplôme : 7 nouveaux parcours d’excellence validés

Pour la rentrée 2026/2027, la formule du double diplôme s’accélère avec l’homologation de sept nouvelles offres de formation à travers plusieurs universités du pays :

En cycle de Licence :

Université de Laghouat : Pharmacie + Gestion commerciale et Marketing

Université de Chlef : Droit + Langue anglaise

Université de Blida 2 : Droit public + Relations internationales

Université de Blida 2 : Médias (Information) + Langue italienne

Université de Ghardaïa : Informatique + Management et Gestion hôtelière

Université de Ghardaïa : Informatique + Marketing numérique

En cycle de Master :