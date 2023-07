Enseignement supérieur : plus de 2000 mémoires de fin d’études « projet innovant » discutés

Selon le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, plus de 2 300 projets pour l’obtention d’un diplôme « StartUp » ont été examinés au cours du mois de juin et du mois en cours.

Parmi ces projets, 84 ont été labellisés, tandis que d’autres projets attendent une réponse.

Lors d’une interview accordée hier à la télévision publique, le ministre a souligné que le nombre total de mémoires liés aux entreprises émergentes dépasse les 6 000 projets innovants, dont plus de 750 petites entreprises.

Ces chiffres témoignent du travail continu et de la collaboration entre le ministère de l’Enseignement supérieur, le ministère de l’Économie de la connaissance et les institutions émergentes, selon le ministre.

Plus de 200 000 diplômés universitaires par an

Le ministre a ajouté que cette collaboration s’inscrit dans le cadre du rôle social et moderne que doit jouer l’université.

Le plan du gouvernement vise à accorder une grande importance aux entreprises émergentes, car les institutions économiques ne peuvent pas absorber annuellement les 250 000 diplômés universitaires dans diverses branches et spécialités.

Les startups ont un fort potentiel de création d’emplois. En effet, elles offrent des opportunités d’emploi aux jeunes diplômés et favorisent l’entrepreneuriat. Elles peuvent attirer des investissements, nationaux et étrangers, dans leur écosystème.

Par conséquent, l’incubation d’entreprises par les étudiants peut générer de la richesse et des emplois. Le ministre a également souligné que tous les projets, qu’ils soient dans le domaine des sciences techniques et mathématiques ou dans le domaine des sciences sociales, peuvent être transformés en projets innovants.

Baddari encourage ainsi les étudiants à explorer leur créativité et à contribuer au développement de l’économie nationale.