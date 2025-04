Enseignement supérieur : Passage à l’anglais obligatoire en 1ʳᵉ année dès la rentrée 2025-2026

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a ordonné aux présidents des établissements universitaires de poursuivre la mise en œuvre de leurs programmes visant à renforcer la formation en langue anglaise.

Le ministère a insisté sur le fait que chaque établissement universitaire doit déposer son plan pour améliorer le niveau de formation dans cette langue pour la prochaine année universitaire, avant le 17 avril courant.

Il a également adressé une instruction spéciale aux doyens des facultés de médecine concernant les mêmes ordres, étant donné que toutes les matières scientifiques de la formation en sciences médicales de la première année seront en anglais au cours de la nouvelle année universitaire 2025/2026.

Dans une instruction récente adressée aux doyens des facultés de médecine, il est indiqué que pour s’engager dans la dynamique relative à l’enseignement en anglais, les facultés de médecine à travers le pays sont appelées à aller de l’avant pour assurer l’enseignement dans cette langue, selon une approche progressive qui correspond au nombre d’enseignants qui ont bénéficié de la formation, et qui ont atteint les niveaux « B2 » et « C1 » pour couvrir toutes les matières éducatives prévues en première année de sciences médicales (médecine, médecine dentaire, pharmacie), et ce pour l’année universitaire 2025/2026.

Parallèlement, il est nécessaire de veiller et de suivre la formation des enseignants en prévision de la couverture de toutes les matières éducatives.

Rentrée universitaire 2025-2026 : Généralisation de l’enseignement en anglais dès la prochaine année

Dans une instruction similaire à la même date, le ministère de l’Enseignement supérieur a adressé des instructions aux présidents des conférences régionales pour communiquer avec les présidents des établissements universitaires, indiquant que pour poursuivre le travail sur la note n° 106 datée du 7 avril 2024 relative au renforcement de l’enseignement en anglais, il est demandé aux responsables des établissements universitaires de poursuivre la formation des enseignants à l’enseignement en anglais selon le programme établi par chaque établissement universitaire.

Le ministère a insisté dans les deux instructions, tant celle adressée aux doyens des facultés de médecine que celle adressée aux présidents des établissements universitaires, sur la nécessité de lui fournir les mesures prises à cet égard au plus tard le 17 avril 2025.

🟢 À LIRE AUSSI : Une 1ʳᵉ en Afrique : une université algérienne va enseigner la médecine via le Métavers

Les ordres préventifs du ministère de l’Enseignement supérieur visent à définir les contours de la prochaine année universitaire, qui inclut le renforcement de la langue anglaise conformément aux développements qui marqueront la nouvelle année universitaire 2025/2026.

En effet, pour renforcer la collaboration internationale et étendre le réseau des universités de quatrième génération (actuellement 23 établissements), le ministère de l’Enseignement supérieur envisage d’intégrer l’anglais dans les cursus universitaires. Cette mesure vise à faciliter les échanges avec les partenaires étrangers et à favoriser la recherche scientifique conjointe.

Le ministère a également l’intention d’augmenter le nombre d’étudiants internationaux en ouvrant la voie aux nouvelles demandes des étudiants étrangers en dehors des missions gouvernementales, et ce en application du décret présidentiel fixant les conditions et modalités d’admission des étudiants étrangers dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, dont la langue anglaise est l’un des piliers fondamentaux.

🟢 À LIRE AUSSI : Université Grenoble Alpes : des bourses de master jusqu’à 9 000 € pour les étudiants algériens

Rappelons que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a franchi des étapes importantes dans l’inclusion de l’anglais depuis 2022, où il a annoncé la saison dernière la formation de 58 000 enseignants aux techniques d’enseignement en anglais, dans le cadre d’un effort visant à renforcer l’utilisation de cette langue dans le milieu universitaire.