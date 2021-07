Enseignement supérieur : le ministère suspend toutes les activités

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur a annoncé la suspension de toutes les activités éducatives au niveau des universités du pays.

En effet, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé ce vendredi 23 juillet 2021, la suspension de toutes les activités éducatives, y compris les examens d’enseignement et autres sur l’ensemble du territoire national, en raison de l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays.

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui, le ministère a déclaré qu’« en raison de l’évolution de la situation sanitaire actuelle dans notre pays et après consultation du secrétaire général et du directeur général de l’éducation et de la formation, tous les chefs d’établissement sont priés de suspendre toute activité éducative en cours. Ces activités comprennent l’enseignement, les examens, les soutenances ainsi que les délibérations.

Le même communiqué indique que « de plus, les chefs d’établissement sont également tenus de signer de maintenir le personnel nécessaire au fonctionnement de l’établissement. »

Une situation sanitaire inquiétante

Rappelons aujourd’hui, le bilan des contaminations a dépassé la barre des 1300 cas. En effet, selon le communiqué publié aujourd’hui, le 23 juillet 2021, par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, l’Algérie a enregistré 1350 nouveaux cas de contamination à la covid-19 ces dernières 24 heures. Le même communiqué indique également que 18 personnes sont décédées des suites de complications liées à ce virus.

En outre, le communiqué du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus indique aussi que le pays a enregistré 812 guérisons, mais aussi 42 malades en réanimation. Les chiffres annoncés aujourd’hui font que le nombre total des cas positifs au nouveau coronavirus s’élève à 159 563 cas enregistrés depuis le début de cette pandémie.